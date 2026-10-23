Prirodan sastojak iz kuhinje koji prekriva sijede

Farbanje kose kod frizera za mnoge je izdvajanje poveće sume novca, za neke gubljenje vremena i strpljenja, ali ono što umije zaista da nervira jeste da se sjede na sljepoočnicama vrate za tri nedjelje, pa žene često razmišljaju kojem drugom rješenju da pribjegnu.

Ukoliko ste u toj grupi, korisno je da znate da sastojak koji prekriva sijede sigurno imate u kuhinjskom ormariću.

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Prirodno pokrivanje sijedih sve češće se vraća u razgovor kao jedan od popularnih bjuti trendova, obično uz rečenicu "moja baka je to radila i imala kosu do struka". Jedan sastojak zaista tamni vlasi i daje im gustinu na dodir. Radi samo pod jednim uslovom, a baš taj uslov većina preskoči.

Obična mljevena crna kafa je taj sastojak. Ne boji kosu iznutra kao hemijska farba. Oblaže vlas spolja i sijede prevlači toplim braon tonom. Kesica od 100 grama košta oko 150 dinara, a za jednu masku potrebne su dvije kašike. To je manje od 50 dinara po tretmanu.

Gustina nije marketinška priča. Kofein malo podigne spoljni sloj vlasi, pa kosa nakon sušenja djeluje punije i teže. Efekat traje do sljedećeg pranja, isto kao i boja.

Uslov koji odlučuje da li će kafa uopšte djelovati

Kafa daje rezultat samo na tamnoj kosi. Na braon i crnoj bazi sa 20 do 30 odsto sijedih dobićete ujednačen ton nakon tri do četiri ponavljanja. Na plavoj kosi dobijate prljavo žućkasto sivilo koje niko ne želi. Tu ne pomaže duže stajanje, a ni jača kafa.

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Potpuno sijeda kosa je druga priča. Kad sijedih ima preko 60 odsto, kafa ih obavije riđasto braon nijansom koja se ne slaže s ostatkom. Prirodna boja za kosu od kafe može da prekriva sijede, ali je ipak više nijansiranje nego pravo pokrivanje. Ovo je rečenica koju vrijedi zapamtiti prije nego što skuvate prvu džezvu.

Kako se pravi domaća maska za kosu od kafe

Skuvajte jaku kafu od dvije kašike mljevene kafe i 200 ml vode, pa je ostavite da se skroz ohladi. Umiješajte četiri kašike balzama koji ionako koristite, da smjesa bude gusta kao jogurt. Nanesite je na opranu, vlažnu kosu, od korijena do vrhova, i pokrijte najlonskom kesom.

Isperite nakon 40 minuta mlakom vodom, bez šampona. Prve dvije nedjelje masku stavljajte dva puta nedjeljno, poslije toga jednom. Ako držite masku duže od sat vremena, ton neće biti tamniji, samo ćete isušiti krajeve.

Greške koje kvare farbanje kose kafom

Najveći problem nije kafa, problem je nestrpljenje. Nakon jednog pranja zaključite da nema efekta, a farbanje kose kafom traži bar tri ponavljanja. Evo gdje još nema rezultata:

- instant kafa umjesto mljevene, jer ima premalo pigmenta

- topla smjesa na koži glave, koja izaziva crvenilo i svrab

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- pranje šamponom odmah nakon maske

- svijetli peškir i bijela posteljina prve noći

Bijela jastučnica pokupi braon trag prve dvije noći. Stavite tamnu i problem nestaje.

Kada prirodno pokrivanje sijedih neće dati dobar efekat

Nikako na farbanu svijetlu kosu. Ako imate balejaž ili pramenove, kafa se uhvati za porozne vlasi neravnomjerno. Ostaju flekave zone koje se kasnije teško ispravljaju, čak i kod frizera. Isto važi ako ste u posljednjih mjesec dana bili podvrgnuti blajhanju.

Za tamnu kosu sa prvim sijedima ovo je najjeftinije tamnjenje sijedih vlasi koje možete probati, bez mirisa amonijaka u stanu i bez zakazivanja termina.

(Superžena)