Logo

Žena iz Švajcarske oboljela od ebole

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 22:24

Komentari:

0
Болница
Foto: pexels/Sandy Torchon

Žena iz Švajcarske, supruga člana osoblja Ambasade u Abudži, pacijent je koji je obolio od ebole u Nigeriji, saopšteno je iz švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Kako je navedeno, bračni par nedavno zajedno putovao u Ugandu, ali nijedno od njih nije boravilo u Demokratskoj Republici Kongo, koja je epicentar epidemije ebole.

Киша

Društvo

Alarmantna prognoza za BiH: Stižu pljuskovi, grmljavina i snijeg

"Suprug oboljele je u izolaciji i do sada nije pokazao simptome. Bio je sa suprugom na putovanju tokom kojeg je ona, kako se vjeruje, zaražena virusom. Nijedno od njih nije išlo u Kongo", istaknuto je u saopštenju.

Naglašeno je da se i ostalih 25 članova osoblja Ambasade dobro osjećaju.

U saopštenju je navedeno da je nakon konsultacije sa nigerijskim Ministarstvom zdravlja i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) zaključeno da ne moraju u izolaciju.

Zvanični Bern razmatra mogućnost povratka pacijenta u Švajcarsku.

Nigerija je početkom sedmice prijavila svoj prvi slučaj ebole, navodeći da je to žena koja je stigla u Abudžu letom iz Ugande.

Identifikovano je svih 44 kontakata.

Vlasti su sredinom sedmice potvrdile da pacijent ima soj bundibuđo, koji je i uzrokovao širenje u Kongu i za koji trenutno nema određene vakcine niti liječenja.

Hapšenje, lisice

Hronika

Krao po crkvama, džamijama i tržnim centrima: Uhapšen mladić iz Zavidovića

Iz SZO je saopšteno da su kod pacijenta razvijeni simptomi 7. oktobra, četiri dana nakon dolaska u Nigeriju, i da je zatražena pomoć 11. oktobra, nakon čega su rezultati ispitivanja pokazali da je pozitivan na bundibuđo.

Nakon DR Konga, Ugande i Kenije, Nigerija je postala četvrta afrička država koja je pogođena epidemijom bundibuđa, koji je izbio na sjeveroistoku Konga u maju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ebola virus

ebola

Bolest

Švajcarska

Komentari (0)

Pročitajte više

Тренер Бајерна Венсан Компани долази на утакмицу њемачке Бундеслиге између Аугсбурга и Бајерна из Минхена у Аугсбургу, Њемачка, 10. октобра 2026. године.

Fudbal

Treneru Bajerna pozlilo poslije treninga

1 h

0
Коначан број бирача у Србији: На изборе може изаћи 6.451.292 грађана

Srbija

Konačan broj birača u Srbiji: Na izbore može izaći 6.451.292 građana

1 h

0
Жена држи чашице са алкохолом.

Svijet

Kolege otrovao antifrizom: Jedan umro, drugi ostao teški invalid

2 h

0
Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

Region

Instruktor vožnje ljubio polaznicu, pa je uznemiravao i nakon časa

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.

Svijet

Tramp: Možda ćemo imati još jednu vojnu operaciju u Iranu

1 h

0
Жена држи чашице са алкохолом.

Svijet

Kolege otrovao antifrizom: Jedan umro, drugi ostao teški invalid

2 h

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Svijet

Italija i Francuska spremaju opsežne mjere bezbjednosti zbog najavljenih protesta

2 h

0
Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику

Svijet

Upozorenje na cunami u Italiji: Snažni zemljotresi izazvali paniku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Ovo piće uništava bubrege: Bolje ga izbjegavajte

22

54

Velika prevara preko sajta Buking: Evo kako vam otimaju novac

22

46

Jutjub uvodi audio knjige?

22

40

Oženio majku, otrovao je i bacio njeno tijelo u rupu: Otkriven motiv zločina

22

32

Produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte do 1. novembra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima