Žena iz Švajcarske oboljela od ebole

Žena iz Švajcarske, supruga člana osoblja Ambasade u Abudži, pacijent je koji je obolio od ebole u Nigeriji, saopšteno je iz švajcarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Kako je navedeno, bračni par nedavno zajedno putovao u Ugandu, ali nijedno od njih nije boravilo u Demokratskoj Republici Kongo, koja je epicentar epidemije ebole.

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"Suprug oboljele je u izolaciji i do sada nije pokazao simptome. Bio je sa suprugom na putovanju tokom kojeg je ona, kako se vjeruje, zaražena virusom. Nijedno od njih nije išlo u Kongo", istaknuto je u saopštenju.

Naglašeno je da se i ostalih 25 članova osoblja Ambasade dobro osjećaju.

U saopštenju je navedeno da je nakon konsultacije sa nigerijskim Ministarstvom zdravlja i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) zaključeno da ne moraju u izolaciju.

Zvanični Bern razmatra mogućnost povratka pacijenta u Švajcarsku.

Nigerija je početkom sedmice prijavila svoj prvi slučaj ebole, navodeći da je to žena koja je stigla u Abudžu letom iz Ugande.

Identifikovano je svih 44 kontakata.

Vlasti su sredinom sedmice potvrdile da pacijent ima soj bundibuđo, koji je i uzrokovao širenje u Kongu i za koji trenutno nema određene vakcine niti liječenja.

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Iz SZO je saopšteno da su kod pacijenta razvijeni simptomi 7. oktobra, četiri dana nakon dolaska u Nigeriju, i da je zatražena pomoć 11. oktobra, nakon čega su rezultati ispitivanja pokazali da je pozitivan na bundibuđo.

Nakon DR Konga, Ugande i Kenije, Nigerija je postala četvrta afrička država koja je pogođena epidemijom bundibuđa, koji je izbio na sjeveroistoku Konga u maju.

(Srna)