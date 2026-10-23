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Instruktor vožnje ljubio polaznicu, pa je uznemiravao i nakon časa

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23.10.2026 21:21

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Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа
Foto: Pixabay

Instruktor vožnje A. H. (40) osuđen je na 660 sati rada za opšte dobro zbog nedoličnih radnji nad polaznicom auto-škole tokom časova vožnje u Novom Zagrebu.

Prema sudskim navodima, djevojku je dodirivao po kosi i butinama, a zatim je zaustavio vozilo i počeo da je ljubi, uprkos tome što je pokušavala da se odmakne i odgurne ga.

Prema pisanju Jutarnjeg.hr, instruktor je tokom vožnje više puta dodirivao polaznicu, iako mu je davala do znanja da to ne želi. Kada su stigli do Sajmišne ceste, rekao joj je da zaustavi vozilo, nakon čega je počeo da je ljubi i dodiruje.

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Djevojka se, kako se navodi u sudskom opisu događaja, sve vrijeme odmicala i pokušavala da ga odgurne. Na njen zahtjev nastavili su čas vožnje, ali ju je instruktor kasnije, na drugom dijelu Novog Zagreba, ponovo uznemiravao.

Uznemiravanje se nastavilo i nakon što je stigla kući, jer joj je počeo slati neprimjerene poruke.

Priznao krivicu, ali osporava odštetu

Na sudu je priznao krivicu i saglasio se sa predloženom kaznom od 11 mjeseci zatvora, koja mu je zamijenjena radom za opšte dobro. Zbog toga je presuda postala pravosnažna.

Ipak, osporio je odštetni zahtjev oštećene u iznosu od 4.000 evra, tvrdeći da djevojka nije pretrpjela duševnu bol, strah niti narušavanje kvaliteta života.

Instruktor, koji je izjavio da ranije nije osuđivan, dužan je da plati i 100 evra sudskih troškova.

Sada čeka poziv probacione službe kako bi započeo izvršavanje kazne rada za opšte dobro. Ukoliko se ne odazove pozivu i ne ispuni obaveze, mogao bi završiti u zatvoru.

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

seksualno uznemiravanje

Napastvovanje žene

Hrvatska

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