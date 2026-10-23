Treneru Bajerna pozlilo poslije treninga

Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo poslije treninga, prenose njemački mediji.

Kako navodi „Bild“, Kompani je nakon treninga prvog tima namjeravao da posmatra trening mlađe selekcije, ali je tom prilikom kolabirao.

Belgijski stručnjak je odmah prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, a na teren u Minhenu sletio je i helikopter hitne medicinske pomoći.

Prema pisanju njemačkog lista, Kompani se prošle sedmice osjećao malaksalo zbog virusne infekcije, zbog čega nije prisustvovao konferenciji za novinare poslije utakmice sa Lajpcigom.

U ponedjeljak je obavio detaljan kontrolni pregled, dok u utorak nije bio u mogućnosti da vodi trening uoči utakmice protiv Arsenala. Ipak, u srijedu je prisustvovao tom susretu.

Govoreći na konferenciji za novinare poslije meča sa Arsenalom, Kompani je, odgovarajući na pitanje o svom zdravstvenom stanju, rekao da je prethodne sedmice imao prilično ozbiljnu virusnu infekciju i da nije slušao signale svog tijela, koje mu je na kraju poručilo da je dosta.

Bajern je trenutno vodeći na tabeli Bundeslige sa 14 bodova, a u nedjelju ga očekuje gostovanje Frajburgu u sedmom kolu prvenstva.