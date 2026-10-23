Marinović: Ovo nam je najbolja utakmica sezone

Autor:ATV redakcija
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Mislim da nam je ovo najbolja utakmica ove sezone, rekao je trener Borca Vinko Marinović nakon velike pobjede crveno-plavih nad ekipom KuPS-a.
“Izgledali smo jako dobro i kompletno. Žao mi je samo što nismo iskoristili još neke šanse. Mislim da nam je ovo najbolja utakmica ove sezone. Ovo nam je negdje pokazatelj i za ostale utakmice u Evropi“, poručio je Marinović.
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Trener Borca smatra da je njegova ekipa izgledala veoma dobro u svim segmentima igre.
“Odigrali smo jednu sjajnu utakmicu. Bili smo jako dobri, imali smo dosta šuteva. Pobjeda je zaslužena, ali ono što mene posebno raduje jeste energija momaka“, rekao je Marinović.
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