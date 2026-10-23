Italija šalje 500 vojnika elitne jedinice na ulice Milana nakon nereda i pljački

U Milanu će od subote biti raspoređeno 500 padobranaca italijanske brigade „Folgore“, koje vlada šalje u grad nakon nereda i pljački prošlog vikenda, pišu italijanski mediji.

Vojnici će biti dio operacije „Strade sicure“ (Bezbjedne ulice). Mogu patrolirati, nadzirati i djelovati preventivno, ali nemaju ista ovlašćenja kao policija ili karabinjeri.

Šta vojnici smiju, a šta ne

Angažovanje vojske u kontroli teritorije uređeno je zakonom iz 2008. godine. Prema njemu, vojnici u ovoj operaciji imaju status službenika javne bezbjednosti. Na licu mjesta mogu legitimisati i pretresati osobe i vozila, između ostalog, kako bi spriječili ili prekinuli ponašanje koje ugrožava ljude ili objekte koje čuvaju.

Nemaju funkcije pravosudne policije. Osobu koju treba dodatno provjeriti ili protiv koje treba pokrenuti postupak moraju sprovesti do najbliže stanice državne policije ili karabinjera.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi rekao je nakon sastanka pokrajinskog komiteta za javni red i bezbjednost da će vojnici imati maksimalnu pokretljivost po gradu. Učestvovaće u svim aktivnostima policije, karabinjera i finansijske policije. Zadatke će im odrediti prefekt kroz detaljan plan raspoređivanja.

„Sigurno će moći patrolirati, zaustavljati ljude i reagovati na sve što primijete“, kazao je Pjantedozi.

Salvini: „Lince“ i dronovi

Potpredsjednik vlade Mateo Salvini poručio je da će Milano biti obezbijeđen, kao i željezničke stanice. Prema njegovim riječima, padobranci su prosječne starosti preko 40 godina i imaju iskustvo iz misija u inostranstvu. U slučaju potrebe moći će da intervenišu lakim oklopnim vozilima „Lince“ i dronovima.

„Oni su vojnici i poštivaće zakon. Neće ići okolo i raditi čudne stvari“, kazao je lider Lige.

Milano se sprema za nova okupljanja ovog vikenda, a vlasti strahuju da bi se mogle ponoviti scene razbijanja i pljački od prošle sedmice. Ovog puta na ulice izlaze i anarhisti.

Ukupno 6.800 vojnika na ulicama Italije

U operaciji „Strade sicure“ trenutno je angažovano 6.800 pripadnika oružanih snaga. Od toga je 6.630 iz kopnene vojske, a ostali su iz mornarice i vazduhoplovstva. Raspoređeni su u 58 pokrajina.

Najveća grupa, 1.680 vojnika, pokriva Lacio, Umbriju, Abruco i Marke, a više od 90 odsto njih nalazi se u Rimu i okolini. U Kampaniji je 960 vojnika, u grupi Lombardija, Trentino i Južni Tirol 950, u Venetu i Furlaniji-Julijskoj krajini 620, a na Siciliji 600. Grupi u Lombardiji pridružuje se novih 500 vojnika, koji će biti raspoređeni isključivo u Milanu, prenosi Kliks.