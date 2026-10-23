Francuska policija odlučila: Policijski čas produžen do ponedjeljka

Policijski čas u Parizu ostaće na snazi svake noći u određenim dijelovima grada, sve do ponedjeljka ujutro odlučio je prefekt policije.

Policijski prefekt je izdao naredbu kojom se zabranjuje prisustvo odraslih lica i maloljetnika na području Trga Republike i u sektoru Le Al, svakog dana u periodu od 23 do 6 časova narednog dana, sve do ponedjeljka ujutro, prenio je Figaro.

Ova mjera je na snazi još od nasilja i pljački koji su se dogodili tokom vikenda, navodi se u odluci policijske prefekture objavljenoj u četvrtak.

Pariska policijska prefektura je uz ovu naredbu uvela i zabranu "svih neprijavljenih okupljanja" za četvrtak uveče i noć na petak, posebno u blizini Jelisejske palate, Narodne skupštine, Senata, Jelisejskih polja i željezničkih stanica.

Obje zabrane odnose se kako na odrasle, tako i na maloljetnike.

U Francuskoj su novi protesti najavljeni za subotu, 24. oktobar, posebno u Parizu, ali i drugim većim gradovima kao što su Marsej, Lion, Nica, Bordo.