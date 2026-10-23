Tramp: Mask vratio Ukrajini pristup "Starlinku"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je vlasnik kompanije SpesEks Ilon Mask vratio Ukrajini pristup sistemu "Starlink", ali je odbio da odgovori na pitanja novinara da li je sa njim razgovarao o toj temi, prenio je Rojters.

Prethodno je list “Volstrit džornal”, pozivajući se na američke zvaničnike, prenio da je Tramp pozvao Ilona Maska i zatražio od njega da ukine ograničenja na upotrebu sistema “Starlink” u Ukrajini.

Prema navodima američkih i ukrajinskih zvaničnika koje citira ovaj list, sistem “Starlink” je juče, nedugo nakon razgovora Trampa i Maska, počeo da funkcioniše normalnije.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije u četvrtak da brzina “Starlinka” u Ukrajini nije vraćena na pređašnji nivo, dodajući da se nada razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u narednim danima.

Rubio je u srijedu izjavio da odluke o pristupu Ukrajine “Starlinku” zavise od matične kompanije Spejs eks (SpaceX) i njenog izvršnog direktora Maska, a ne od Bijele kuće.

Ukrajina koristi “Starlink” za komunikaciju na bojnom polju i upravljanje dronovima.

Ograničavanje ove satelitske usluge otežalo je izvođenje napada i misija protivvazdušne odbrane uz pomoć dronova usmjerenih protiv Rusije.