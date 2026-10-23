Tibet pogodio snažan zemljotres, poginulo 16 osoba

Broj povrijeđenih u zemljotresu magnitude 7 stepeni, koji je pogodio jugozapadni dio kineskog Tibeta, porastao je na 65, saopštile su lokalne vlasti putem objave na društvenim mrežama, dok je broj poginulih ostao nepromijenjen – 16.

Zemljotres, čiji je epicentar bio u Nagčuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini na sjeveru Tibeta, najsnažniji je potres koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine.

Više od 300 policajaca, uključujući pripadnike saobraćajne policije i policije zadužene za rad sa zajednicom, upućeno je u epicentar radi sprovođenja akcija spasavanja i pružanja hitne pomoći, saopštila je policijska uprava Nagčua.

Na snimku koji je objavila policija vide se policajci kako u mraku utovaruju zalihe u kamion, kao i kako pomoću baterijskih lampi pregledaju objekte i ruševine.

Više od 12.000 ljudi bezbjedno je evakuisano, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Na snimcima koje su ranije objavili lokalni zvanični mediji vide se ljudi kako napuštaju svoje domove i traže sklonište na otvorenom ili u automobilima parkiranim na ulici. Jedan stanovnik ispričao je da ga je probudio snažan potres, tokom kojeg je čuo kako kuća škripi.

Kineski centar za seizmološku mrežu saopštio je u objavi da su zabilježena 413 naknadna potresa.

Godine 2010. zemljotres magnitude 7,1 pogodio je Jušu u susjednoj provinciji Ćinghaj, pri čemu je poginulo najmanje 2.698 ljudi, dok se gotovo 300 osoba vodilo kao nestalo.

(RTS)