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Da li je primirje na pomolu? Putin se oglasio o pregovorima sa Ukrajinom

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23.10.2026 07:31

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sinoć uvjerenje da Rusija i Ukrajina mogu da postignu dogovor, navodeći da je Moskva spremna da nastavi trilateralne pregovore kako bi se postigao konačni mirovni sporazum.

"Cilj trilateralnih pregovora biće postizanje sporazuma o osiguravanju buduće bezbjednosti Rusije i Ukrajine", naveo je Putin, prenijela je agencija RIA Novosti.

Komentarišući izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o njegovoj spremnosti da se odrekne teritorija, Putin je rekao za portal "Vesti" da to nisu ukrajinske teritorije, već istorijske ruske teritorije.

Putin je napomenuo da su ljudi koji žive na ovim teritorijama glasali za državnu nezavisnost i ponovno ujedinjenje sa Ruskom Federacijom.

"Smatram da je neprimjereno govoriti o bilo kakvim teritorijalnim gubicima", naveo je Putin.

Zelenski je izjavio u srijedu da će Ukrajina pristati na mirovni sporazum sa Rusijom pod uslovom gubitka približno 25 odsto svoje teritorije.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

primirje

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