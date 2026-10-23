Skandal u Bugarskoj: Tjelohranitelj predsjednice parlamenta bacio na pod novinarku

Bugarska novinarka Sonja Koltuklijeva završila je u bolnici u četvrtak uveče. Dok je u Sofiji pokušavala da postavi pitanje predsjednici parlamenta Mihaeli Docovoj, na zemlju ju je oborio službenik Nacionalne službe za zaštitu (NSO).

Incident se dogodio ispred sjedišta stranke Progresivna Bugarska premijera Rumena Radeva, a snimak je obišao društvene mreže.

Koltuklijeva, novinarka agencije PIK, pitala je Docovu zašto je dva puta obustavila saslušanja. Predsjednica parlamenta nije odgovorila i brzo je ušla u službeno vozilo. Kako javlja bugarski BTV, do incidenta je došlo nakon što je Koltuklijeva otvorila vrata službenog automobila u koji je Docova ušla.

Today in Bulgaria, journalist Sonya Koltuklieva was violently pushed to the ground by a state security officer while trying to question Parliament Speaker Dotsova. She was left lying on the ground without help and later taken to hospital with injuries. Radev's Bulgaria... https://t.co/Hwx76AHz4r — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) October 22, 2026

Na snimku se vidi da se Docova odvezla službenom limuzinom sa upaljenim rotacionim svjetlima i sirenom, a nije provjerila kako je novinarka niti joj ponudila pomoć. Hitna pomoć je Koltuklijevu odvezla na Vojnomedicinsku akademiju. Prema navodima agencije PIK, u kojoj radi, zadobila je potres mozga, slomljenu ključnu kost i iščašeno rame.

Koltuklijeva je nakon izlaska iz Vojnog tužilaštva rekla da je pokrenut predistražni postupak i da je priveden službenik NSO-a koji ju je gurnuo. Iz NSO-a su saopštili da je rukovodstvo naredilo hitnu i temeljnu provjeru postupanja službenika, uz najavu najstrožih mjera ako se utvrdi da reakcija nije bila srazmjerna situaciji, prenosi Kliks.

Docova se kasnije sastala s novinarkom i izrazila žaljenje. Rekla je da je incident apsolutno nedopustiv i da će od direktora NSO-a tražiti najstrože mjere. Dodala je i da predsjednicu parlamenta obezbjeđuje NSO, čiji službenici rade po određenim protokolima, te da im ona ne može određivati šta i kako da rade.

Koltuklijeva nije prihvatila to objašnjenje. Kako je rekla medijima, Docova se pravdala stresom jer je napolju vidjela samo nju, a novinarka joj je rekla da ode jer je posumnjala u iskrenost izvinjenja. Ocijenila je i da pokušavaju krivicu prebaciti na nju.

Predsjednica Bugarske Ilijana Jotova osudila je postupak službenika kao nedopustiv i pretjeran, te zatražila hitan izvještaj i preuzimanje odgovornosti.

Lider DPS-a Deljan Peevski incident je nazvao „najružnijim licem vlasti“ i zatražio ostavke Docove i Toneva. Lider stranke Nastavljamo promjene Asen Vasilev incident je opisao kao potpuni gubitak osjećaja za stvarnost.