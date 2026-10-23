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Tramp poručuje da nema pregovora sa Iranom, Teheran prijeti asimetričnim ratom i napadima

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23.10.2026 06:50

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Призори након америчко-израелског напада на Иран.
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

U slučaju nastavka rata, Iran bi mogao da proširi operacije na naftna postrojenja, kablove, data-centre i postrojenja za vještačku inteligenciju u zemljama Persijskog zaliva, upozorio je Teheran.

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da nema pregovora sa Iranom i da će se u sukobu „nešto“ desiti „vrlo brzo“.

SAD i Iran razmijenili su međusobne optužbe i prijetnje u slučaju obnove oružanog sukoba.

U slučaju nastavka rata, Iran bi mogao da proširi operacije na nove ciljeve, uključujući naftna postrojenja, kablove, data-centre i postrojenja za vještačku inteligenciju u zemljama Persijskog zaliva, poručio je sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai.

Vrhovni komandant iranske vojske, general-major Amir Hatami, upozorio je da su spremni za asimetrično ratovanje i da su zadovoljni svojim kapacitetima u domenu bespilotnih letjelica.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je pogođeno i zapaljeno sedam plovila koja su ilegalno prevozila naftu u Zalivu, te zaprijetila da će se sukob proširiti na američke baze ako SAD nastave sa takvom praksom.

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da nema pregovora sa Iranom i da će se „nešto“ desiti „vrlo brzo“ u sukobu sa Islamskom Republikom.

Optužio je Teheran da pokušava vještački da podigne cijenu nafte uoči međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nastavljen je i sukob jemenskih Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. U napadu na Međunarodni aerodrom „Kralj Fahd“ u Damamu poginule su dvije osobe, a osam je povrijeđeno, saopštio je Rijad.

Situacija je napeta i na Levantu. Izraelski list „Haarec“ piše da se Hamas priprema za nastavak „totalnog“ rata u Gazi.

(RTS)

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