Tramp poručuje da nema pregovora sa Iranom, Teheran prijeti asimetričnim ratom i napadima

Autor:ATV redakcija
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U slučaju nastavka rata, Iran bi mogao da proširi operacije na naftna postrojenja, kablove, data-centre i postrojenja za vještačku inteligenciju u zemljama Persijskog zaliva, upozorio je Teheran.
Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da nema pregovora sa Iranom i da će se u sukobu „nešto“ desiti „vrlo brzo“.
SAD i Iran razmijenili su međusobne optužbe i prijetnje u slučaju obnove oružanog sukoba.
U slučaju nastavka rata, Iran bi mogao da proširi operacije na nove ciljeve, uključujući naftna postrojenja, kablove, data-centre i postrojenja za vještačku inteligenciju u zemljama Persijskog zaliva, poručio je sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai.
Vrhovni komandant iranske vojske, general-major Amir Hatami, upozorio je da su spremni za asimetrično ratovanje i da su zadovoljni svojim kapacitetima u domenu bespilotnih letjelica.
Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je pogođeno i zapaljeno sedam plovila koja su ilegalno prevozila naftu u Zalivu, te zaprijetila da će se sukob proširiti na američke baze ako SAD nastave sa takvom praksom.
Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da nema pregovora sa Iranom i da će se „nešto“ desiti „vrlo brzo“ u sukobu sa Islamskom Republikom.
Optužio je Teheran da pokušava vještački da podigne cijenu nafte uoči međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nastavljen je i sukob jemenskih Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. U napadu na Međunarodni aerodrom „Kralj Fahd“ u Damamu poginule su dvije osobe, a osam je povrijeđeno, saopštio je Rijad.
Situacija je napeta i na Levantu. Izraelski list „Haarec“ piše da se Hamas priprema za nastavak „totalnog“ rata u Gazi.
(RTS)
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