Loša partija Nikole Jokića u porazu Denvera

Košarkaši Denver Nagetsa nisu na najbolji način započeli novu sezonu u NBA ligi, pošto su u prvom kolu poraženi od Oklahome Siti Tander rezultatom 96:84.

Nije ni Nikola Jokić bio na svom prepoznatljivom nivou. Srpski centar je za 35 minuta na parketu upisao samo 13 poena, a iz igre je šutirao veoma loših 5/19. Uhvatio je Jokić sedam skokova i podijelio pet asistencija, ali i zabilježio dvije izgubljene lopte.

Denver se držao u egalu do polovine poslednje dionice, kada je uđao u seriju grešaka. Umela je to i te kako da kazni Oklahoma, koja je bila odlučnija i preciznija, pa je na kraju i slavila protiv Nagetsa.

Veliki peh je predstavljala i povreda Kamerona Džonsona, koji je na parketu proveo samo 11 minuta prije nego što je morao da napusti igru.

Oglasili su se odmah iz Denvera, te obavijestili da ga nećemo videti do kraja susreta, zbog uganuća desnog skočnog zgloba.

(Telegraf)