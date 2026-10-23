Logo

Loša partija Nikole Jokića u porazu Denvera

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 07:24

Komentari:

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) шутира поред нападача Оклахома Сити Тандера Џејлина Вилијамса (6) током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у четвртак, 22. октобра 2026. године, у Оклахома Ситију.
Foto: Tanjug/AP/Nate Billings

Košarkaši Denver Nagetsa nisu na najbolji način započeli novu sezonu u NBA ligi, pošto su u prvom kolu poraženi od Oklahome Siti Tander rezultatom 96:84.

Nije ni Nikola Jokić bio na svom prepoznatljivom nivou. Srpski centar je za 35 minuta na parketu upisao samo 13 poena, a iz igre je šutirao veoma loših 5/19. Uhvatio je Jokić sedam skokova i podijelio pet asistencija, ali i zabilježio dvije izgubljene lopte.

Denver se držao u egalu do polovine poslednje dionice, kada je uđao u seriju grešaka. Umela je to i te kako da kazni Oklahoma, koja je bila odlučnija i preciznija, pa je na kraju i slavila protiv Nagetsa.

Veliki peh je predstavljala i povreda Kamerona Džonsona, koji je na parketu proveo samo 11 minuta prije nego što je morao da napusti igru.

Oglasili su se odmah iz Denvera, te obavijestili da ga nećemo videti do kraja susreta, zbog uganuća desnog skočnog zgloba.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

Denver Nagets

Komentari (0)

Više iz rubrike

Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.

Košarka

Partizan u produžetku srušio Zvezdu

9 h

1
Због овога НБА губи поштовање – Бол шетао са лоптом у руци, судије ништа

Košarka

Zbog ovoga NBA gubi poštovanje – Bol šetao sa loptom u ruci, sudije ništa

21 h

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Košarka

Lejkersi savladali Voriorse u derbiju večeri, Dončić nadigrao Karija

1 d

0
Кошаркаш Оклахома Сити тандера Брукс Барнхајзер (23) полаже лопту у кош преко кошаркаша Хјустон рокетса Кадира Коупленда (25) током четврте четвртине припремне утакмице НБА лиге, одигране у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Хјустону.

Košarka

Hjuston savladao Dalas na otvaranju sezone, Bogdanović upisao prvu pobjedu sa novim klubom

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Zabrana društvenih mreža mlađim od 15, odluka stupa na snagu od 1. januara

08

29

Tim odgovoran za pogubljenje Kriste Pajk znao da će joj vena puknuti?

08

27

Zašto pomjeramo sat i koje zemlje su ukinule zimsko računanje vremena?

08

25

Suđenje za ubistvo d‌jevojčice Danke Ilić počinje naredne sedmice: Tijelo nikada nije pronađeno

08

23

Demokratska senatorka optužena za vođenje ilegalnog biznisa s marihuanom i reketiranjem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima