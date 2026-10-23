U Srpskoj rođeno 27 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 13 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Gradišci pet, u Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu po dvije, Trebinju i Nevesinju po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, Gradišci tri dječaka i dvije djevojčice, Doboju dva dječaka, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i dječak, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.
U porodilištima u Zvorniku, Prijedoru i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
11 h0
Društvo
14 h0
Društvo
17 h0
Najnovije
Najčitanije
08
35
08
29
08
27
08
25
08
23
Trenutno na programu