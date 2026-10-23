U Srpskoj rođeno 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 13 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Gradišci pet, u Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu po dvije, Trebinju i Nevesinju po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, Gradišci tri dječaka i dvije djevojčice, Doboju dva dječaka, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i dječak, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.

U porodilištima u Zvorniku, Prijedoru i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.