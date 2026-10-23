Najveći preokret u karijeri Lebrona Džejmsa!

Mario Hezonja vratio se na NBA parket poslije šest godina, ali njegov povratak nije protekao onako kako je priželjkivao.

Njegov Klivlend poražen je na gostovanju kod Filadelfije rezultatom 114:106, i to nakon što su Siksersi nadoknadili čak 29 poena zaostatka i priredili jedan od najnevjerovatnijih preokreta sezone.

Hezonja je na parketu proveo 19 minuta i zabilježio 10 poena, tri skoka i dvije asistencije. Iz igre za dva poena šutirao je 5/8, dok je ostao bez pogotka u pet pokušaja za tri poena.

Ipak, u centru pažnje našao se spektakularan povratak Filadelfije, koji je obilježio i novi početak karijere Lebrona Džejmsa u dresu Siksersa. Četrdesetjednogodišnji as završio je utakmicu sa 17 poena i 10 skokova, a nadoknada 29 poena zaostatka predstavlja najveći preokret u njegovoj karijeri.

Najzaslužniji za trijumf domaćina bio je Tajris Maksi sa 32 poena, dok je Džoel Embid dodao 24, a Džejlen Braun 21. Na drugoj strani, Donovan Mičel bio je najefikasniji igrač Klivlenda sa 32 poena.

LeBron James is FIRED UP to begin an NBA-RECORD Year 24 🗣️ Watch his @sixers debut vs. the Knicks now on NBC and Peacock! https://t.co/FvcxvM5lEw — NBA (@NBA) October 20, 2026

Ništa tokom prvog poluvremena nije nagovještavalo ovakav rasplet. Siksersi su imali velike probleme u napadu, promašili su 11 od 15 pokušaja za tri poena i izgubili čak 14 lopti, dok je Klivlend u jednom trenutku stekao prednost od 29 poena.

Donovan Mičel je već do odlaska na odmor ubacio 22 poena, a nezadovoljni navijači Filadelfije ispratili su svoj tim zvižducima. Međutim, domaći košarkaši uspjeli su da pronađu odgovor i potpuno promijene tok utakmice.

Maksi je bio jedan od glavnih pokretača preokreta, a Siksersi su u posljednjoj četvrtini napravili seriju 15:0 i preuzeli kontrolu nad mečom. Embid je u ključnim trenucima vezao sedam poena i približio svoj tim na svega poen zaostatka, pri rezultatu 96:95.

Od tog trenutka Filadelfija je nastavila da vrši pritisak na rivala i na kraju stigla do velikog trijumfa, na oduševljenje domaće publike koja je samo nekoliko minuta ranije negodovala zbog igre svog tima.

(B92)