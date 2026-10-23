Logo

Najveći preokret u karijeri Lebrona Džejmsa!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 08:01

Komentari:

0
Кошаркаш Филаделфије Леброн Џејмс (лијево) покушава да прође поред Тајриса Проктора из Кливленд Кавалирса током првог полувремена НБА утакмице одигране у четвртак, 22. октобра 2026. године, у Филаделфији.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Slocum

Mario Hezonja vratio se na NBA parket poslije šest godina, ali njegov povratak nije protekao onako kako je priželjkivao.

Njegov Klivlend poražen je na gostovanju kod Filadelfije rezultatom 114:106, i to nakon što su Siksersi nadoknadili čak 29 poena zaostatka i priredili jedan od najnevjerovatnijih preokreta sezone.

Hezonja je na parketu proveo 19 minuta i zabilježio 10 poena, tri skoka i dvije asistencije. Iz igre za dva poena šutirao je 5/8, dok je ostao bez pogotka u pet pokušaja za tri poena.

Ipak, u centru pažnje našao se spektakularan povratak Filadelfije, koji je obilježio i novi početak karijere Lebrona Džejmsa u dresu Siksersa. Četrdesetjednogodišnji as završio je utakmicu sa 17 poena i 10 skokova, a nadoknada 29 poena zaostatka predstavlja najveći preokret u njegovoj karijeri.

Najzaslužniji za trijumf domaćina bio je Tajris Maksi sa 32 poena, dok je Džoel Embid dodao 24, a Džejlen Braun 21. Na drugoj strani, Donovan Mičel bio je najefikasniji igrač Klivlenda sa 32 poena.

Ništa tokom prvog poluvremena nije nagovještavalo ovakav rasplet. Siksersi su imali velike probleme u napadu, promašili su 11 od 15 pokušaja za tri poena i izgubili čak 14 lopti, dok je Klivlend u jednom trenutku stekao prednost od 29 poena.

Donovan Mičel je već do odlaska na odmor ubacio 22 poena, a nezadovoljni navijači Filadelfije ispratili su svoj tim zvižducima. Međutim, domaći košarkaši uspjeli su da pronađu odgovor i potpuno promijene tok utakmice.

Maksi je bio jedan od glavnih pokretača preokreta, a Siksersi su u posljednjoj četvrtini napravili seriju 15:0 i preuzeli kontrolu nad mečom. Embid je u ključnim trenucima vezao sedam poena i približio svoj tim na svega poen zaostatka, pri rezultatu 96:95.

Od tog trenutka Filadelfija je nastavila da vrši pritisak na rivala i na kraju stigla do velikog trijumfa, na oduševljenje domaće publike koja je samo nekoliko minuta ranije negodovala zbog igre svog tima.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lebron Džejsm

košarka

utakmica

košarkaš

Filadelfija Seventisiksers

Klivlend

NBA

Komentari (0)

Više iz rubrike

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) шутира поред нападача Оклахома Сити Тандера Џејлина Вилијамса (6) током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у четвртак, 22. октобра 2026. године, у Оклахома Ситију.

Košarka

Loša partija Nikole Jokića u porazu Denvera

1 h

0
Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.

Košarka

Partizan u produžetku srušio Zvezdu

9 h

1
Због овога НБА губи поштовање – Бол шетао са лоптом у руци, судије ништа

Košarka

Zbog ovoga NBA gubi poštovanje – Bol šetao sa loptom u ruci, sudije ništa

21 h

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Košarka

Lejkersi savladali Voriorse u derbiju večeri, Dončić nadigrao Karija

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Zabrana društvenih mreža mlađim od 15, odluka stupa na snagu od 1. januara

08

29

Tim odgovoran za pogubljenje Kriste Pajk znao da će joj vena puknuti?

08

27

Zašto pomjeramo sat i koje zemlje su ukinule zimsko računanje vremena?

08

25

Suđenje za ubistvo d‌jevojčice Danke Ilić počinje naredne sedmice: Tijelo nikada nije pronađeno

08

23

Demokratska senatorka optužena za vođenje ilegalnog biznisa s marihuanom i reketiranjem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima