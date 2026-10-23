Prvi snimci razornog zemljotresa na Tibetu!

Jugozapadni dio kineskog Tibeta pogodio je razorni zemljotres magnitude 7 stepeni u kom je prema prvim informacijama poginulo 16 ljudi te nestao veliki broj stanovnika.

Zemljotres, čiji je epicentar bio u Nagčuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini na sjeveru Tibeta, najsnažniji je potres koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine.

More than a dozen people were killed when a magnitude 7.0 earthquake hit China's Tibet on Thursday evening local time, according to local officials. Security cameras captured crowds running out of buildings as the tremors began. https://t.co/9prKSArbqB — CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

Više od 300 policajaca, uključujući pripadnike saobraćajne policije i policije zadužene za rad sa zajednicom, upućeno je u epicentar radi sprovođenja akcija spasavanja i pružanja hitne pomoći, saopštila je policijska uprava Nagčua.

Así fue el sismo de magnitud 7 que sacudió la región del #Tíbet, en #China. El epicentro fue al noreste de la ciudad de #Nagqu. https://t.co/frStPMbfMm — Nacho Lozano (@nacholozano) October 22, 2026

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci ove prirodne katastrofe, a koji lede krv u žilama.