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Prvi snimci razornog zemljotresa na Tibetu!

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23.10.2026 07:45

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Број повријеђених у земљотресу магнитуде 7 степени, који је погодио југозападни дио кинеског Тибета, порастао је на 65, саопштиле су локалне власти путем објаве на друштвеним мрежама, док је број погинулих остао непромијењен – 16.
Foto: X/printscreen

Jugozapadni dio kineskog Tibeta pogodio je razorni zemljotres magnitude 7 stepeni u kom je prema prvim informacijama poginulo 16 ljudi te nestao veliki broj stanovnika.

Zemljotres, čiji je epicentar bio u Nagčuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini na sjeveru Tibeta, najsnažniji je potres koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine.

Više od 300 policajaca, uključujući pripadnike saobraćajne policije i policije zadužene za rad sa zajednicom, upućeno je u epicentar radi sprovođenja akcija spasavanja i pružanja hitne pomoći, saopštila je policijska uprava Nagčua.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci ove prirodne katastrofe, a koji lede krv u žilama.

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