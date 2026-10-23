Tomas Markl stariji, otac Megan Markl, navodno je pod istragom zbog sumnje da je posjedovao materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Kako prenose strani mediji, sporne sadržaje navodno je otkrio njegov sin Tomas Markl mlađi u porodičnom domu u Sebuu, na Filipinima.

Prema pisanju britanskog lista „San“ (The Sun), Tomas Markl mlađi navodno je pronašao četiri velike kutije s brojnim fotografijama i video-snimcima. Njihov sadržaj prijavio je nadležnim organima, a u slučaj je, prema dostupnim izvještajima, uključen i američki Federalni istražni biro (FBI).

Sin prijavio oca nakon navodnog otkrića

Tomas Markl mlađi izjavio je za „San“ da je bio šokiran onim što je navodno pronašao, zbog čega je odlučio da slučaj prijavi policiji.

Prema njegovim tvrdnjama, sporni materijali nalazili su se među porodičnim uspomenama i drugim stvarima. Naveo je i da više ne želi da ima kontakt s ocem, osim ukoliko bude pozvan da svjedoči u postupku protiv njega.

Filipinske vlasti, prema medijskim navodima, pripremaju se za preuzimanje relevantnih dokaza i sprovođenje daljih istražnih radnji. U izvještajima se pominje i uključivanje specijalizovanih službi koje se bave zaštitom žena i djece.

Ipak, važno je naglasiti da navodi o pronađenim materijalima i odgovornosti Tomasa Markla starijeg ne predstavljaju dokaz da je počinio krivično djelo. Neophodno je provjeriti autentičnost i porijeklo spornih sadržaja, kao i utvrditi sve relevantne činjenice.

Polusestra Megan Markl odbacuje optužbe

Nakon što su se pojavile informacije o navodnoj istrazi, Samanta Markl, polusestra Megan Markl, stala je u odbranu njihovog oca i odbacila tvrdnje svog brata.

Ona je za „Dejli mejl“ (Daily Mail) izjavila da smatra da su optužbe neosnovane, te je brata optužila da ih iznosi iz finansijskih razloga.

Samanta je takođe tvrdila da njen otac tokom dužeg perioda nije imao pristup računarima na kojima su sporni sadržaji mogli biti sačuvani. Zbog toga smatra da postoji mogućnost da su podaci naknadno izmijenjeni ili da je neko drugi imao pristup uređajima.

Tomas Markl stariji, prema izvještajima objavljenim 23. oktobra 2026. godine, nije se javno oglasio povodom ovih optužbi. Takođe, dostupni izvještaji ne potvrđuju da je uhapšen.

Porodični odnosi već godinama narušeni

Tomas Markl stariji i njegova kćerka Megan Markl već godinama su u narušenim odnosima. Njihov odnos dodatno se pogoršao uoči njenog vjenčanja s princom Harijem 2018. godine, nakon kontroverze povezane s namještenim fotografijama paparaca.

Megan i Hari od tada su uglavnom bili udaljeni od Tomasa Markla, koji nije upoznao njihovu djecu, princa Arčija i princezu Lilibet.

Najnoviji navodi dodatno su skrenuli pažnju javnosti na porodične odnose Marklovih. Ipak, konačni zaključci o slučaju mogu se donijeti tek nakon što nadležni organi provjere dokaze i utvrde sve okolnosti.