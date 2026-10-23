Glasovi poštom promijenili raspodjelu mandata: SDA izgubila jedno mjesto, HDZ BiH dobio još jednog poslanika

Glasovi pristigli poštom promijenili su odnos snaga u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Prema najnovijoj projekciji raspodjele mandata, zasnovanoj na preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, SDA je izgubila jedan mandat, koji je pripao HDZ-u BiH.

SDA je sa osvojenih 242.607 glasova, odnosno 30,47 odsto, prema projekciji dobila 31 poslaničko mjesto, od čega sedam kompenzacionih. S druge strane, HDZ BiH sa koalicionim partnerima osvojio je 111.821 glas (14,05 odsto), što mu donosi 15 mandata, uključujući tri kompenzaciona.

U odnosu na prvu projekciju od 4. oktobra, SDA je ostala bez jednog poslanika, dok je HDZ BiH povećao broj mandata sa 14 na 15.

Do promjene je došlo u osmoj izbornoj jedinici, koja obuhvata Srednjobosanski kanton, gdje je obrađeno svih 345 biračkih mjesta. Prema trenutnoj raspodjeli, obje stranke u ovoj izbornoj jedinici osvojile su po tri direktna mandata.

Ključnu ulogu odigrali su glasovi pristigli poštom. HDZ BiH na ovaj način dobio je čak 3.113 glasova, dok je SDA osvojila svega 354.

Ipak, SDA je u ovoj izbornoj jedinici zadržala najveći broj glasova, ukupno 32.595 ili 34,32 odsto, dok je HDZ BiH osvojio 26.354 glasa, odnosno 27,75 odsto.

Ovakva raspodjela znači da bi treći direktni mandat HDZ-a BiH trebalo da pripadne Marijanu Marjanoviću, dok bi bez poslaničkog mjesta ostao Nisvet Hrnjić iz SDA.

Iako se ranije očekivalo da će SDA izgubljeni direktni mandat nadoknaditi kroz kompenzacionu listu, najnovija projekcija pokazuje da se to neće dogoditi.

Kada je riječ o ostalim strankama, SDP bi trebalo da ima 16 poslanika, Stranka za BiH devet, Narod i pravda sedam, a koalicija DF/GS šest.

Naša stranka i NES BiH prema projekciji dobijaju po četiri mandata, koalicija HDZ 1990 tri, dok će Pomak, HNP i Bosanskohercegovačka inicijativa imati po jednog poslanika.

Važno je naglasiti da je riječ o projekciji na osnovu preliminarnih izbornih rezultata, a ne o zvaničnoj raspodjeli mandata koju utvrđuje CIK BiH. Zbog toga su do konačnog potvrđivanja rezultata moguće dodatne promjene.