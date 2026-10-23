Divlje svinje se odomaćile pa prave nered, mještani zabrinuti

Stanovnici mjesne zajednice Raspotočje kod Zenice suočavaju se s problemom pojave divljih svinja koje dolaze do njihovih kuća, ulaze u dvorišta i pričinjavaju materijalnu štetu. Mještani su zabrinuti za sigurnost svojih porodica i imovine, a iz mjesne zajednice apeluju na nadležne da što prije reaguju.

Prema informacijama koje su građani prijavili predstavnicima Mjesne zajednice Raspotočje, divlje svinje sve češće se pojavljuju u blizini stambenih objekata, gde, kako se pretpostavlja, traže hranu, javlja Radio Sarajevo.

Njihovo prisustvo izaziva zabrinutost među mještanima, posebno zbog mogućnosti da životinje ponovo uđu u dvorišta i naprave dodatnu štetu.

Iz Mesne zajednice Raspotočje saopštili su da su, nakon prijava građana, pripremili dopis koji su pokušali uručiti predstavnicima nadležnog lovačkog društva kako bi ukazali na problem i pokrenuli njegovo rješavanje.

Divlje svinje “redovne” u Raspotočju: Mještani zabrinuti, nadležni još nisu odgovorili na apel https://t.co/jaKlV6uPyI — Zenicablog (@Zenicablog2010) October 22, 2026

Međutim, prilikom dolazaka u Lovački dom nisu zatekli nikoga od predstavnika društva, zbog čega dopis još nisu uspjeli da predaju. Navode i da do sada nisu uspjeli da ostvare kontakt niti pronađu osobu kojoj bi se mogli obratiti.

Iz mesne zajednice ističu da je važno što prije pronaći odgovarajuće rešenje kako bi se zaštitili imovina i bezbjednost stanovnika.

Mještani očekuju da nadležne službe reaguju i utvrde na koji način sprečiti daljnje približavanje divljih svinja stambenim objektima.

Dok se ne pronađe rješenje, građani ostaju zabrinuti zbog mogućnosti novih susreta s divljim životinjama u blizini svojih domova.