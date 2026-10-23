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Ne zaboravite da pomjerite sat: Uskoro počinje zimsko računanje vremena

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23.10.2026 08:16

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сат будилник вријеме аларм буђење помјерање сата
Foto: Pexels/ Towfiqu barbhuiya

Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju u 3.00 časa pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.

Ovaj režim će trajati do 28. marta 2027. godine, kada počinje ljetno računanje vremena.

BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.

EU još nije ukinula sezonsko pomjeranje časovnika, iako je Evropski parlament podržao tu izmjenu još 2019. godine.

Zemlje članice EU nisu uspjele da se usaglase u vezi sa tim da li bi ljetno ili zimsko vrijeme trebalo da postane trajni standard, pa je primjena ove odluke odgođena do daljeg.

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Tagovi :

pomjeranje sata

zimsko računanje vremena

zima

Vrijeme

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