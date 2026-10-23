Rusi udarili tamo gdje najviše boli! Ključno ukrajinsko postrojenje stalo poslije napada

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Foto: ATV

Ruske snage su izvele masovan napad na jednu od termoelektrana ukrajinske energetske kompanije DTEK, zbog čega je postrojenje obustavilo proizvodnju električne energije, saopštila je danas ta kompanija.

Oprema elektrane je pretrpjela značajna oštećenja, navodi se u saopštenju DTEK-a objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform. Od početka ruske vojne operacije termoelektrane kompanije DTEK bile su meta napada više od 230 puta, saopštila je kompanija. Ukrajinska agencija je navela da su ruske snage prije nekoliko dana napale energetska postrojenja u Žitomirskoj oblasti bespilotnim letjelicama na mlazni pogon, prenosi Tanjug.

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