Nova pravila od 1. novembra Njemačkoj: Test iz jezika više neće moći da se položi kao do sada

Njemačka pooštrava pravila za test iz njemačkog jezika koji migranti moraju da polože kako bi dobili dozvolu za stalni boravak, a koji može biti važan i za kasnije sticanje njemačkog državljanstva.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint želi da spriječi sve češće prevare prilikom polaganja ispita.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke potvrdilo je da novim propisima namjerava da pooštri kriterijume za polaganje testa iz njemačkog jezika, koji je jedan od uslova za dobijanje dozvole za stalni boravak u toj zemlji.

U posljednje vrijeme zabilježen je porast pokušaja prevare prilikom polaganja testa iz njemačkog jezika, navodi se u novoj uredbi Ministarstva unutrašnjih poslova, u koju je, prema sopstvenim navodima, uvid imao list „Bild“.

U uredbi se navodi da su polaznici onlajn integracionih kurseva nezakonito dolazili do pitanja i rješenja za dio testa koji se odnosi na slušanje i čitanje. Ovaj dio ispita sastoji se od 45 pitanja, na koja kandidati odgovaraju označavanjem tačnih odgovora.

Kandidati u okviru ispita moraju da polože i dio koji podrazumijeva pisanje kratkog teksta na njemačkom jeziku.

Germany's interior ministry wants to change the DTZ, the German exam at the end of integration courses. Under the draft rule, from Nov 1 every part needs at least A2, so a blank writing section would block B1. 318,550 people took it last year (n-tv, SZ). #Germany #Immigration https://t.co/8Y3zSjlseL — MS in Germany (@MSinGermanyHQ) October 20, 2026

Međutim, prema navodima iz nove uredbe, polaznici često uopšte ne pristupe tom dijelu ispita. Ipak, ispit se i dalje smatra položenim zahvaljujući dobrom rezultatu u prvom dijelu, pod uslovom da kandidati polože i usmeni dio ispita na nivou B1 poznavanja njemačkog jezika.

Veća sigurnost prilikom polaganja ispita

Ministarstvo je sada odlučilo da poveća bezbjednost prilikom polaganja Testa njemačkog jezika za imigrante (DTZ).

Uslovi za polaganje ispita na nivou B1 biće izmijenjeni tako da će kandidati ubuduće morati da pokažu znanje u sve tri oblasti – slušanju i čitanju, pisanju i govoru.

U oblasti u kojoj pokažu najslabije znanje moraće da ostvare najmanje nivo A2. To znači da ispit više neće moći da se položi ukoliko kandidat u bilo kojoj od tri oblasti ne dostigne nivo A2.

Izmjene Pravilnika o ispitima na integracionim kursevima trebalo bi da stupe na snagu 1. novembra.

DTZ je test kojim se procjenjuje poznavanje njemačkog jezika kod imigranata. Polaže se na kraju integracionih kurseva koje za imigrante organizuje Savezni ured za migracije i izbjeglice (BAMF).

Da bi dobili potvrdu o položenom DTZ-u, kandidati moraju da ostvare rezultat na nivou A2 ili B1, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Prema podacima BAMF-a, prošle godine test iz njemačkog jezika polagalo je 318.550 imigranata. U većini slučajeva ovaj test predstavlja završetak integracionog kursa.

Od ukupnog broja kandidata, njih 175.193 dostiglo je nivo B1, koji omogućava komunikaciju na njemačkom jeziku u svakodnevnim situacijama. Još 102.663 kandidata dostigla su nivo A2, dok je 40.694 ostalo ispod tog nivoa.

(RTS)