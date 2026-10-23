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Zabrana društvenih mreža mlađim od 15, odluka stupa na snagu od 1. januara

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23.10.2026 08:35

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друштвене мреже
Foto: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina povodom rastuće zabrinutosti zbog njihovog uticaja na zdravlje i bezbjednost maloljetnika.

Zabrana stupa na snagu 1. januara 2027. godine.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je da društvene mreže imaju dva i po mjeseca da osmisle način za provjeru starosti korisnika i zaštitu njihove privatnosti.

Inicijatori zabrane navode da ovim potezom podržavaju roditelje i pomažu u suzbijanju "beskrajnog skrolovanja" koje djecu lišava sna i koncentracije.

Grčka je među sedam zemalja EU koje traže od Evropske komisije da se utvrdi opšte rješenje za provjeru starosti korisnika društvenih mreža.

Australija je bila prva zemlja koja je prošle godine usvojila zakon kojim se maloljetnicima ograničava korištenje društvenih mreža. Sličan zakon usvojen je u Francuskoj, ali ga je u avgustu poništio Ustavni savjet, prenosi Srna.

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Tagovi :

društvene mreže

Grčka

zabrana društvenih mreža

maloljetnici

Kirijakos Micotakis

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