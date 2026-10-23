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Kajli Džener za nekoliko minuta zaradila pet miliona dolara? Supermodeli joj nisu ni blizu

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23.10.2026 08:51

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Кајли Џенер за неколико минута зарадила пет милиона долара? Супермодели јој нису ни близу
Foto: Tanjug/AP/Invision/Richard Shotwell

Rijaliti zvijezda i preduzetnica Kajli Džener navodno je za svega nekoliko minuta provedenih na modnoj pisti zaradila nevjerovatnih pet miliona dolara. Riječ je o njenom prvom nastupu na reviji poznatog brenda Viktorijas sikret (Victoria's Secret), koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Prema pisanju pojedinih medija, Dženerova je za kratko pojavljivanje dobila honorar koji premašuje zaradu nekih od najpoznatijih svjetskih supermodela, uključujući Gigi i Belu Hadid, ali i Žizel Bundšen, koja je na ovogodišnjoj reviji učestvovala putem video-snimka.

Kajli je na pisti Viktorijas sikreta debitovala 18. oktobra u Los Anđelesu, a posebnu pažnju privukla je zbog luksuznog grudnjaka „Fantazi bra“ (Fantasy Bra), čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 50 miliona dolara.

Prema navodima medija, ona je tako postala prva osoba koja nije imala status zvaničnog anđela Viktorijas sikreta, a kojoj je pripala čast da nosi ovaj skupocjeni komad.

Кајли Џенер
Kajli Džener
Tanjug/AP/Invision/Richard Shotwell

Prije nje, čuveni grudnjak nosile su neke od najpoznatijih manekenki svijeta, među kojima su Žizel Bundšen, Hajdi Klum, Tajra Benks, Adrijana Lima i Alesandra Ambrozio.

Koliko je riječ o luksuznom komadu, najbolje govori podatak da je izrađen u saradnji sa poznatom draguljarskom kućom Džejkob end ko (Jacob & Co.), te ukrašen sa čak 4.410 prirodnih dijamanata.

Među draguljima se posebno izdvaja žuti dijamant težak 75,54 karata, dok je na izradi grudnjaka radilo 15 osoba, kojima je bilo potrebno više od 1.000 sati da završe ovaj skupocjeni komad.

Ipak, osim luksuznog grudnjaka, najviše pažnje privukla je informacija o navodnom honoraru Kajli Džener.

Pojedini mediji tvrde da je za nekoliko minuta na pisti dobila oko pet miliona dolara, ali ova informacija još nije zvanično potvrđena.

Ukoliko se navodi ispostave kao tačni, Dženerova je za jedno kratko pojavljivanje zaradila više od pojedinih profesionalnih manekenki koje su godinama gradile karijere u modnoj industriji.

To je izazvalo i podijeljene reakcije javnosti. Dok jedni smatraju da njena ogromna popularnost i uticaj na društvenim mrežama opravdavaju milionski honorar, drugi kritikuju činjenicu da poznate ličnosti sve više dobijaju prednost u odnosu na profesionalne manekenke.

Nastup Kajli Džener tako je ponovo otvorio pitanje koliko u današnjoj modnoj industriji zaista vrijede iskustvo i profesionalna karijera, a koliko popularnost i medijska pažnja koju donosi ime poznate ličnosti.

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Kajli Džener

Viktorija Sikret

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