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Toplotni talas odnio više od 50.000 ljudi

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23.10.2026 08:50

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Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Miguel Oses

Više od 50.000 ljudi umrlo je u Evropi zbog ekstremnih vrućina ovog ljeta, objavio je Institut "Grantam" na Imperijal koledžu u Londonu.

U izvještaju se iznosi procjena o 50.391 smrtnom slučaju u 854 grada koji se dovode u vezu sa vrućinom od juna do avgusta.

Ukupan broj stanovnika u 854 evropska grada obuhvaćenih istraživanjem procjenjuje se na 173 miliona. Najviša stopa smrtnosti zabilježena je među osobama starijim od 85 godina.

Regionalno najnižu stopu smrtnosti imala je Sjeverna Evropa, a najvišu južni dijelovi kontinenta, navode istraživači.

Oni procjenjuju da je trenutna temperature u Evropi u prosjeku oko 2,5 stepena Celzijusova viša nego što bi bila u scenariju bez globalnog zagrijavanja izazvanog ljudskim djelovanjem.

Istraživači su izračunali da se približno trećina svih prekomjernih smrtnih slučajeva dogodila između 17. juna i 1. jula, prenosi Srna.

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Poređenja radi, broj smrtnih slučajeva povezanih sa prekomjernom toplotom u 2025. godini bio je gotovo upola manji i iznosio je 24.500.

Studija je bila fokusirana isključivo na gradsko stanovništvo, koje čini oko 40 odsto ukupnog stanovništva u 30 zemalja u kojima je sprovedena analiza.

Autori studije sugerišu da je ljeto 2026. godine bilo najopasnije u evropskoj istoriji u pogledu rizika povezanih sa vrućinom.

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vrućina

toplotni talas

Evropa

vrućine

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