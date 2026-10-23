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Da li se osumnjičeni za nestanak male Medlin odao? Ova njegova izjava mogla da mnogo da znači!

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23.10.2026 09:36

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нестала дјевојчица Медлин Мекен
Foto: Youtube/48 Hours

Prošlo je gotovo 20 godina otkako je Medlin Meken, koja je tada imala tri godine, nestala iz apartmana za odmor svojih roditelja u Portugalu.

Postoji osumnjičeni i protiv njega se vodi istraga, ali optužnica još nije podignuta, a izvesnost je odavno izostala. U novoj epizodi emisije "Im Einsatz", novinar Bilda Kai Feldksaus razgovara sa svojim kolegom Akselom Lierom o najnovijim dešavanjima u vjerovatno najpoznatijem slučaju nestalih osoba na svijetu.

U središtu razgovora je glavni osumnjičeni, Nijemac Kristijan Brikner (49), i nova izjava o noći nestanka, koja je posebno važna za istražitelje.

Savezna kriminalistička policija Njemačke (BKA) i tužilaštvo u Braunšvajgu utvrdili su da se Briknerov mobilni telefon uveče 3. maja 2007, kada je Medlin nestala, nalazio u području bazne stanice u blizini kompleksa Okean Klub u Praja da Luzu. Osumnjičeni se do sada nikada nije izjašnjavao o večeri nestanka niti o mogućem alibiju.

Da li se osumnjičeni izbrbljao?

Novinar britanskog lista Mail on Sunday nedavno je tvrdio da je razgovarao sa Briknerom. U tom razgovoru osumnjičeni je navodno rekao da je 3. maja 2007. zaista bio u Praja da Luzu, gdje je prodavao drogu na plaži.

"Ako je to tačno, onda je time potvrdio da je one noći kada je Medlin Meken nestala bio udaljen otprilike 150 metara od mesta zločina", rekao je novinar Bilda Feldksaus.

Time bi osumnjičeni prvi put priznao da se u vreme nestanka nalazio u blizini mjesta zločina.

Istražiteljima do danas nedostaje ključni dokaz koji bi bio dovoljan za podizanje optužnice.

Novinari Bilda u podkastu razgovaraju o radu portugalske kriminalističke policije, Skotland Jarda i BKA, kao i o pitanju kako bi, i da li bi uopšte, slučaj Medlin Meken ikada mogao da bude riješen, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

nestanak djeteta

Amerika

Dijete

Medlin Meken

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