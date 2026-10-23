Gledaćete tuđe storije, a niko neće znati: Instagram razvija novu funkciju koja izaziva zabrinutost

Instagram interno razvija potencijalnu novu funkciju koja bi mogla da otvori vrata zloupotrebama.

Istraživač aplikacija i stručnjak za obrnuti inženjering Alesandro Paluci objavio je na društvenoj mreži Iks otkriće o funkciji Instagrama pod nazivom "read-only mode", odnosno režimu rada koji omogućava samo pregledanje sadržaja.

Prema objavljenim snimcima ekrana, ova opcija omogućava korišćenje platforme bez mogućnosti lajkovanja, komentarisanja, slanja poruka, praćenja drugih korisnika ili gledanja storija.

To bi korisnicima omogućilo da pregledaju sadržaj na Instagramu, a da pritom ne ostave vidljiv trag o tome šta su gledali.

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Na osnovu podjeljenih snimaka ekrana, čini se da je ova funkcija zamišljena za korisnike pretplate Instagram Plus.

Portparol Instagrama rekao je za "Engadget" da je režim rada samo za pregledanje "isključivo interna ideja o kojoj se razmatra i koja se uopšte ne testira van kompanije".

To znači da je ova funkcija još daleko od zvaničnog uvođenja, ukoliko do njega uopšte dođe. Tehnološke platforme redovno eksperimentišu sa novim mogućnostima koje na kraju nikada ne postanu dostupne korisnicima.

Ipak, ostaje nejasno da li se u kompaniji razmatra i mogućnost da bi ovakav način korišćenja Instagrama, koji omogućava pregledanje sadržaja bez ostavljanja uobičajenih tragova aktivnosti, mogao da se zloupotrebi za uhođenje ili druge nezakonite radnje,prenosi Informer.