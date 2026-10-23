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AI nadmašio doktore u postavljanju dijagnoze, razvio ga Majkrosoft

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23.10.2026 09:44

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Foto: Pexels/محمد عزام الشيخ يوسف

Za razliku od postojećih sistema vještačke inteligencije, koji uglavnom istovremeno analiziraju sve dostupne podatke o pacijentu, novi sistem postavlja dijagnozu korak po korak, slično kao ljekar.

Sam odlučuje šta treba pitati pacijenta, koje preglede i pretrage treba obaviti, te na osnovu dobijenih rezultata određuje naredne korake. U tome mu pomaže poseban sistem koji usmjerava postupak dijagnostikovanja i simulira saradnju tima ljekara različitih specijalnosti.

Više nego dvostruko precizniji od ljekara

Istraživači su testirali sistem na više od 300 rijetkih i složenih medicinskih slučajeva. Pokazalo se da je vještačka inteligencija bila više nego dvostruko preciznija u procjeni zdravstvenog stanja pacijenata i postavljanju dijagnoze od ljekara primarne zdravstvene zaštite, koji su tokom testiranja mogli da koriste medicinske udžbenike i internet.

Sistem je nadmašio ljekare i kada su mu predstavljeni slučajevi iz velike baze podataka pacijenata sa hitnog prijema.

Novi sistem pritom ne donosi zaključak odmah, već postepeno prikuplja informacije. Najprije određuje koja pitanja treba postaviti pacijentu o njegovoj istoriji bolesti i koji su pregledi potrebni.

Zatim odlučuje koje pretrage treba obaviti, analizira rezultate i, ako je potrebno, traži dodatna testiranja. Tokom cijelog postupka preispituje moguće dijagnoze i prilagođava svoj plan.

„Nijedan pacijent mi nikada nije došao sa lijepo sažetom istorijom bolesti“

Istraživači objašnjavaju da su raniji medicinski sistemi vještačke inteligencije često testirani pomoću pitanja sa ponuđenim odgovorima, pri čemu su njihovi rezultati upoređivani sa rezultatima ljekara.

Takvi testovi, upozoravaju, ne odražavaju način na koji se dijagnoze postavljaju u stvarnom životu.

„Vještačka inteligencija postala je veoma dobra u postizanju stopostotne uspješnosti na takvim testovima. Ali, naravno, to nije stvarni svijet. Nijedan pacijent mi nikada nije došao sa lijepo sažetom istorijom bolesti“, rekao je dr Dominik King, potpredsjednik Majkrosoftovog odjeljenja za vještačku inteligenciju zadužen za zdravstvo, čiji tim razvija novu tehnologiju.

Upravo zato novi sistem pokušava da oponaša stvarni ljekarski postupak, u kojem se do dijagnoze dolazi razgovorom sa pacijentom, pregledima i postepenim prikupljanjem nalaza.

Vještačka inteligencija bila je i jeftinija

Istraživanje je pokazalo i da je postupak dijagnostikovanja bio jeftiniji kada je preglede i pretrage planirao sistem vještačke inteligencije nego kada su to radili ljekari.

„Ne mjerimo samo preciznost sistema. Mjerimo i koliko promišljeno i pažljivo pristupa dijagnostičkom postupku“, rekla je Harša Nori, rukovodilac odjeljenja za vještačku inteligenciju u zdravstvu pri Majkrosoftu.

Majkrosoftovi istraživači planiraju da nastave testiranje tehnologije u saradnji sa bostonskim medicinskim centrom „Bet Izrael Dikones“ (Beth Israel Deaconess).

Sljedeći korak biće provjera da li sistem vještačke inteligencije može uspješno da procjenjuje hitnost zdravstvenog stanja pacijenata koji čekaju pregled na hitnom prijemu.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

ljekari

Dijagnoza

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