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PU Trebinje: Više saobraćajnih nezgoda, manje poginulih i povrijeđenih

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23.10.2026 10:19

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Полицијска управа Требиње евидентирала је 209 кривичних дјела у периоду од јануара до септембра ове године, што је за 29 одсто више у односу на исти период прошле године. Истовремено, забиљежено је повећање броја саобраћајних незгода, али и смањење броја погинулих и повријеђених лица.
Foto: ATV

Policijska uprava Trebinje evidentirala je 209 krivičnih djela u periodu od januara do septembra ove godine, što je za 29 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, zabilježeno je povećanje broja saobraćajnih nezgoda, ali i smanjenje broja poginulih i povrijeđenih lica.

Prema podacima PU Trebinje, u prvih devet mjeseci 2026. godine evidentirano je 476 saobraćajnih nezgoda, što je za 16,4 odsto više nego u istom periodu lani.

U tim nezgodama dva lica su smrtno stradala, što je za 71,4 odsto manje u odnosu na uporedni period. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 lica, odnosno 19,4 odsto manje, dok je 71 lice lakše povrijeđeno, što je smanjenje od 5,3 odsto. Zabilježene su i 374 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, što je povećanje od 28,5 odsto.

Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentirano je 209 slučajeva narušavanja, što je za 11,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Zbog tih prekršaja prijavljeno je 276 lica, odnosno 20 odsto više. Među njima je 43 povratnika, sedam stranih državljana i 13 maloljetnika.

Porast broja krivičnih djela

Od ukupno 209 evidentiranih krivičnih djela, 167 se odnosi na opšti kriminalitet, što je povećanje od 32,5 odsto. Evidentirano je i 10 krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, 22 djela privrednog kriminaliteta, dok je bezbjednost javnog saobraćaja zabilježila 10 krivičnih djela.

Nadležnim tužilaštvima podnesen je 181 izvještaj protiv 205 lica, među kojima je 188 muškaraca i 17 žena. Šest prijavljenih lica su maloljetnici, a 53 su povratnici.

Od ukupnog broja krivičnih djela, 176 je rasvijetljeno po poznatom izvršiocu, dok je 33 rasvijetljeno iz tekuće i dva iz prethodne godine.

Policijski službenici PU Trebinje podnijeli su i 91 izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 96,7 odsto, dok koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom počiniocu iznosi 80 odsto.

Podaci su predstavljeni na konferenciji za medije Policijske uprave Trebinje

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Tagovi :

PU Trebinje

Saobraćajna nezgoda

Saobraćajna nesreća

krivično djelo

Policija

saopštenje

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