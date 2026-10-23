CERT Srpske upozorio institucije: Hoće li gasiti sajtove?

CERT Republike Srpske upozorio je republičke institucije na dva kritična bezbjednosna propusta u programskom jeziku PHP (PHP), zbog kojih su prethodnih dana širom Evrope privremeno isključivane internet stranice državnih institucija, bolnica i drugih organizacija.

Iz CERT-a RS za ATV potvrđuju da su upoznati sa otkrivenim ranjivostima, te da su nadležnim institucijama već dostavili upozorenja sa konkretnim preporukama za zaštitu informacionih sistema.

"CERT RS je blagovremeno preduzeo aktivnosti informisanja i preventivnog djelovanja“, navode iz ove institucije.

Društvo CERT Srpske upozorava: Mogući hakerski napadi

Prvo bezbjednosno obavještenje objavljeno je 21. oktobra, dok je dan kasnije, nakon objavljivanja bezbjednosnih ispravki, institucijama Republike Srpske elektronskom poštom dostavljeno dodatno upozorenje.

Da li su ugrožene internet stranice institucija Srpske?

Na pitanje ATV-a da li internet stranice Vlade Republike Srpske, ministarstava i drugih republičkih institucija koriste ugrožene sisteme, te da li su zabilježeni pokušaji hakerskih napada, iz CERT-a nisu iznijeli konkretne podatke.

Objašnjavaju da se informacije o tehničkoj konfiguraciji sistema, njihovoj izloženosti, rezultatima bezbjednosnih provjera i eventualnim incidentima ne objavljuju zbog mogućih bezbjednosnih rizika.

Nauka i tehnologija Hakerski napadi: Evropa gasi internet stranice zbog propusta

"Naglašavamo da samo postojanje određene ranjivosti ne znači da je došlo do kompromitacije informacionih sistema, te da nema osnova za izvođenje zaključaka o ugroženosti pojedinačnih institucija bez odgovarajućih i potvrđenih tehničkih nalaza“, ističu iz CERT-a RS.

Hoće li Srpska gasiti internet stranice?

Za razliku od pojedinih evropskih zemalja koje su preventivno isključivale internet stranice državnih institucija, iz CERT-a RS poručuju da se takve odluke moraju donositi na osnovu procjene rizika za svaki sistem pojedinačno.

„Kada je riječ o eventualnom privremenom isključivanju internet stranica, takve mjere potrebno je razmatrati pojedinačno, na osnovu procjene rizika, a ne kao opštu mjeru za sve institucije“, navode u odgovoru za ATV.

To znači da CERT RS ne preporučuje opšte isključivanje internet stranica svih republičkih institucija, već procjenu ugroženosti i preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite.

Hakeri mogu da preuzmu kontrolu nad serverima

Podsjećamo, u programskom jeziku PHP, koji se koristi za rad velikog broja internet stranica širom svijeta, otkrivena su dva kritična bezbjednosna propusta, čija je ozbiljnost ocijenjena sa 9,2 od maksimalnih 10 bodova.

Svijet Alarm širom svijeta: Otkriveni kritični propusti u sistemu

Ove ranjivosti mogu omogućiti hakerima da bez poznavanja pristupnih lozinki izvršavaju zlonamjerni programski kod na ugroženim serverima, pristupaju povjerljivim podacima i narušavaju funkcionisanje informacionih sistema.

Zbog opasnosti od napada, pojedine institucije u Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji i drugim evropskim zemljama privremeno su isključivale svoje internet stranice.

Bezbjednosne ispravke objavljene su 21. oktobra, a CERT RS je dan kasnije pozvao institucije, organizacije i administratore da hitno provjere sisteme i instaliraju odgovarajuća ažuriranja.

Iz CERT-a poručuju da nastavljaju da prate razvoj situacije i preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem očuvanja bezbjednosti i stabilnosti informacionih sistema Republike Srpske.