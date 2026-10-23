Sutra obilježavanje 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Na Palama će sutra svečano biti obilježeno 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske
Program obilježavanja počinje u 14.30 časova polaganjem vijenaca kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske.
U 16.00 časova u Kulturnom centru Pale biće održana svečana akademija.
Konferencija za novinare planirana je u 15.40 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.
U okviru svečanosti predviđeno je i prikazivanje filma "Srpska u miru stvorena - u Odbrambeno-otadžbinskom ratu odbranjena".
Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH.
Odluku o formiranju donijeli su poslanici srpske nacionalnosti koji su izabrani na višestranačkim izborima u jesen 1990. godine u Skupštinu tadašnje SR BiH.
Ova zakonodavna institucija donijela je istorijske odluke o opstanku srpskog naroda, proglašenju Republike Srpske i prvom Ustavu, prenosi Srna.
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