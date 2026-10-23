Tragedija kod Zenice: Žena (73) izlazila iz autobusa i poginula

Travničanka S. R., rođena 1953. godine, sinoć je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17 u mjestu Topčić Polje kod Zenice, potvrdila je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojske županije Lejla Ekinović.

Nesreća se dogodila oko 19:25 sati, nakon što je žena izašla iz autobusa.

Promet je na toj dionici ceste sinoć bio potpuno obustavljen sve do 22:55 sati te je preusmjeravan na sporedne ceste.

U nesreći je učestvovao automobil marke Mercedes, kojim je upravljala osoba inicijala E. Č. iz Zenice. Na mjestu događaja smrt pješaka utvrdio je liječnik Službe hitne medicinske pomoći Zenica, potvrdila je Lejla Ekinović.

Uviđaj su obavili pripadnici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave jedan.



(Jabuka)

