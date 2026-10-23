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Teslićanin ranio sugrađanku hicem iz vazdušne puške

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23.10.2026 10:27

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полиција, МУП РС, увиђај
Foto: ATV

Teslićanin Z.Š. uhapšen je zbog sumnje da je hicem iz vazdušne puške povrijedio sugrađanku koja je upućena na liječenje u bolnicu ”Sveti apostol Luka” u Doboju.

U PU Doboj navode da se sve odirgalo 21. oktobra u okolini Teslića, a Z.Š. je osumnjičen da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Ispalio hitac iz vazdušne puške

”Policijskoj stanici Teslić prijavljeno je da je Z.Š. ispalilo hitac iz oružja, usljed čega je drugo lice zadobilo tjelesne povrede. Povrijeđenom licu je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Teslić, nakon čega je upućeno na dalje liječenje u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju”, saopštila je PU Doboj.

Po naredbi Osnovnog suda u Tesliću juče je izvršen pretres kuće osumnjičenog Z.Š.

Oduzeta municija i optički nišan

”Tom prilikom pronađena je i oduzeta vazdušna puška, dva poklopca zatvarača za automatsku pušku, optički nišan, određena količina municije za lovačko oružje i dijabole za vazdušnu pušku”, navode u policiji.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Osumnjičeni je pušten na slobodu i po kompletiranju predmeta protiv njega će biti dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima izazivanje opšte opasnosti i neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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Teslić

Vazdušna puška

Ranjena žena

hapšenje

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