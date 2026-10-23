Suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, koji se terete za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, trebalo bi početi pripremnim ročištem zakazanim za 30. oktobar u Višem sudu u Negotinu. Riječ je o slučaju koji je potresao Srbiju, a tijelo d‌jevojčice ni dvije i po godine nakon njenog nestanka nije pronađeno.

Iako je postupak premješten iz Zaječara u Negotin, optužnicu će i dalje zastupati Više javno tužilaštvo u Zaječaru, u skladu s odlukom Apelacionog tužilaštva u Nišu.

Pripremno ročište neće biti otvoreno za javnost, a tokom njega stranke u postupku iznijet će uvodna izlaganja. Nakon toga očekuje se određivanje termina glavnog pretresa.

Tužilaštvo Dragijevića i Jankovića tereti za teško ubistvo počinjeno u saučesništvu, a za obojicu je zatražena kazna doživotnog zatvora.

Podizanju optužnice prethodila je dopuna istrage po nalogu Apelacionog suda u Nišu. Ovaj sud je u dva navrata vraćao odluku o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, da bi potom odredio da o njoj odlučuje novo sudsko vijeće u Negotinu.

Optužnicom je ranije bio obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od optuženih, zbog sumnje da je pomagao u premještanju tijela d‌jevojčice. Međutim, sud je donio odluku o obustavljanju postupka protiv njega.

Prema navodima tužilaštva, Danka Ilić je 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarena službenim automobilom JKP „Vodovod“, u kojem su radili Dragijević i Janković. Sumnja se da su d‌jevojčicu nakon toga unijeli u vozilo, a njeno tijelo kasnije odvezli na deponiju. Istražitelji vjeruju da je tijelo naknadno premješteno na drugu lokaciju, ali ono do danas nije pronađeno.

Slučaj je dodatno obilježila smrt Dalibora Dragijevića, Dejanovog brata, koji je 7. aprila 2024. godine preminuo u prostorijama Policijske uprave u Boru, nakon što je priveden.