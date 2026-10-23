Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Glumio u "Top ganu" i "Osmom putniku"

Autor:ATV redakcija
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Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima „Osmi putnik“ i „Top gan“, preminuo je 21. oktobra u 93. godini.
Tužnu vijest saopštila je njegova porodica. Kako se navodi, preminuo je prirodnom smrću.
Tom Skerit je tokom više od šest decenija karijere ostvario više od 170 uloga na filmu i televiziji.
Debitovao je 1962. godine u filmu „Ratni lov“, a širu popularnost stekao je ulogama u ostvarenjima „MEŠ“ i „Osmi putnik“ iz 1979. godine, u kojem je tumačio kapetana Dalasa.
U filmu „Top gan“ iz 1986. godine igrao je komandanta Majka „Vajpera“ Metkalfa, instruktora elitne škole za pilote američke mornarice.
Za ulogu u televizijskoj seriji „Ograde od kočića“ osvojio je nagradu Emi 1993. godine. Među zapaženim ostvarenjima u kojima je igrao su i filmovi „Čelične magnolije“, „Reka teče kroz nju“ i „Kontakt“.
Pored glumačke karijere, Skerit se bavio i humanitarnim radom. Godine 2012. učestvovao je u osnivanju organizacije „Projekat crvena značka“, koja pomaže vojnim veteranima da se kroz pripovijedanje i kreativni rad lakše prilagode civilnom životu.
Porodica ga je opisala kao čovjeka ispunjenog humorom, radoznalošću, mudrošću i velikodušnošću, prenosi RTS.
Iza sebe je ostavio suprugu Džuli Tokašiki, petoro djece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Njegov posljednji film „Slomljen“ objavljen je 2025. godine.
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