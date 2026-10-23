Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Glumio u "Top ganu" i "Osmom putniku"

Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima „Osmi putnik“ i „Top gan“, preminuo je 21. oktobra u 93. godini.

Tužnu vijest saopštila je njegova porodica. Kako se navodi, preminuo je prirodnom smrću.

Igrao više od 170 uloga

Tom Skerit je tokom više od šest decenija karijere ostvario više od 170 uloga na filmu i televiziji.

Debitovao je 1962. godine u filmu „Ratni lov“, a širu popularnost stekao je ulogama u ostvarenjima „MEŠ“ i „Osmi putnik“ iz 1979. godine, u kojem je tumačio kapetana Dalasa.

U filmu „Top gan“ iz 1986. godine igrao je komandanta Majka „Vajpera“ Metkalfa, instruktora elitne škole za pilote američke mornarice.

Za ulogu u televizijskoj seriji „Ograde od kočića“ osvojio je nagradu Emi 1993. godine. Među zapaženim ostvarenjima u kojima je igrao su i filmovi „Čelične magnolije“, „Reka teče kroz nju“ i „Kontakt“.

Veliki humanitarac iza sebe ostavio petoro djece

Pored glumačke karijere, Skerit se bavio i humanitarnim radom. Godine 2012. učestvovao je u osnivanju organizacije „Projekat crvena značka“, koja pomaže vojnim veteranima da se kroz pripovijedanje i kreativni rad lakše prilagode civilnom životu.

Porodica ga je opisala kao čovjeka ispunjenog humorom, radoznalošću, mudrošću i velikodušnošću, prenosi RTS.

Iza sebe je ostavio suprugu Džuli Tokašiki, petoro djece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Njegov posljednji film „Slomljen“ objavljen je 2025. godine.