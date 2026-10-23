Logo

Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Glumio u "Top ganu" i "Osmom putniku"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 09:04

Komentari:

0
Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"
Foto: Youtube printscreen / 80s Epic Movies

Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima „Osmi putnik“ i „Top gan“, preminuo je 21. oktobra u 93. godini.

Tužnu vijest saopštila je njegova porodica. Kako se navodi, preminuo je prirodnom smrću.

Igrao više od 170 uloga

Tom Skerit je tokom više od šest decenija karijere ostvario više od 170 uloga na filmu i televiziji.

Debitovao je 1962. godine u filmu „Ratni lov“, a širu popularnost stekao je ulogama u ostvarenjima „MEŠ“ i „Osmi putnik“ iz 1979. godine, u kojem je tumačio kapetana Dalasa.

U filmu „Top gan“ iz 1986. godine igrao je komandanta Majka „Vajpera“ Metkalfa, instruktora elitne škole za pilote američke mornarice.

Za ulogu u televizijskoj seriji „Ograde od kočića“ osvojio je nagradu Emi 1993. godine. Među zapaženim ostvarenjima u kojima je igrao su i filmovi „Čelične magnolije“, „Reka teče kroz nju“ i „Kontakt“.

Veliki humanitarac iza sebe ostavio petoro djece

Pored glumačke karijere, Skerit se bavio i humanitarnim radom. Godine 2012. učestvovao je u osnivanju organizacije „Projekat crvena značka“, koja pomaže vojnim veteranima da se kroz pripovijedanje i kreativni rad lakše prilagode civilnom životu.

Porodica ga je opisala kao čovjeka ispunjenog humorom, radoznalošću, mudrošću i velikodušnošću, prenosi RTS.

Iza sebe je ostavio suprugu Džuli Tokašiki, petoro djece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Njegov posljednji film „Slomljen“ objavljen je 2025. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tom Skerit

glumac

Top Gan

Komentari (0)

Više iz rubrike

Отац Меган Маркл под истрагом због д‌јечије порнографије, породица одбацује оптужбе

Scena

Otac Megan Markl pod istragom zbog d‌ječije pornografije, porodica odbacuje optužbe

3 h

0
Цијело богатство Лијама Пејна припало једној особи: Откривено коме иде скоро 30 милиона

Scena

Cijelo bogatstvo Lijama Pejna pripalo jednoj osobi: Otkriveno kome ide skoro 30 miliona

22 h

0
Наташа Беквалац пјевачица брак, развод, нови дечко, скандали, дијета, смршала 10 килограма

Scena

Nataša Bekvalac ide na sve ili ništa: Trebalo joj je punih šest godina za ovaj veliki korak

23 h

0
Зорана Мићановић

Scena

Zorana Mićanović poslala važnu poruku „Postali smo toliko sebični...“

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

11

42

Rat se nastavlja do potpisivanja novog nuklearnog sporazuma

11

38

Božović i Kaluđerović: Vrijeme je da trobojka dobije mjesto koje zaslužuje u Crnoj Gori

11

29

Cijene nafte ponovo skočile

11

26

Više od 100 radnika "Elektrokrajine" dobrovoljno darovalo krv

Trenutno na programu

6:55

ATV jutro

jutarnji program

9:00

Bitno (R)

informativno politički

10:20

Obećana ljubav EP04 (12+,R)

serijski program

11:10

Planinski doktor S11 EP08 (12+, R)

serijski program

12:00

Teletrgovina

teletrgovina

12:15

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

12:20

Planinski doktor S11 EP09 (12+)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima