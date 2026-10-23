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Ministarstvo raspisalo Javni konkurs za otkup knjiga objavljenih u Republici Srpskoj

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23.10.2026 10:38

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Књига
Foto: pexels/Erik Mclean

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je Javni konkurs za otkup knjiga objavljenih u Republici Srpskoj u 2026. godini, s ciljem podrške domaćem izdavaštvu i dostupnosti književnih i umjetničkih publikacija od značaja za kulturu Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači registrovani za obavljanje izdavačke djelatnosti u Republici Srpskoj, koji mogu ponuditi više publikacija za otkup.

U obzir će biti uzete knjige od značaja za kulturu i umjetnost Republike Srpske iz kategorije domaće i prevedene književnosti, uključujući prozu, poeziju, eseje, dramu, kritiku i knjige za djecu, kao i publikacije iz oblasti umjetnosti i kulture koje promovišu kulturno nasljeđe Republike Srpske i savremenu kulturu i umjetnost.

Publikacije ponuđene za otkup moraju ispunjavati izdavačke i bibliotečke standarde.

Odabir publikacija vrši Komisija za otkup knjiga, koju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, u skladu sa utvrđenim kriterijumima. Konkurs će biti otvoren do 23. novembra 2026. godine.

Javni konkurs i prijavni obrazac dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, www.vladars.rs, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Knjige

Javni konkurs

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete

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