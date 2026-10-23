Prodaja novih automobila u EU ubrzala u septembru

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prodaja novih automobila u Evropskoj uniji ubrzala je u septembru kada je registrovana ukupno 971 hiljada novih automobila, za 9,3 odsto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.
Prodaju je najviše pogurala snažna potražnja za električnim modelima na baterije, pokazali su podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).
U razdoblju od januara do septembra registrovano je ukupno 8,52 miliona novih automobila, što je 5,7 odsto više nego u istom razdoblju lani.
Među četiri najveća evropska tržišta, najveći rast prodaje u septembru zabilježila je Francuska, od 11,6 odsto. Slijede Španija i Italija s 10,2 odnosno 9,8 posto više registracija nego lani te Njemačka uz povećanje prodaje za devet odsto.
Najviše novih registracija odnosi se na hibridne električne automobile (ukupno 331 hiljada novih registracija u septembru), slijede baterijski električni automobili (290 hiljada novih registracija) te plag-in hibridi (102 hiljade vozila).
Prodaja novih benzinaca pala je za 23,4 odsto, na oko 169 hiljada vozila te prodaja dizelaša na oko 51 hiljadu novih registracija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
17 h0
Auto-moto
3 d0
Auto-moto
3 d0
Auto-moto
4 d0
Najnovije
Najčitanije
11
42
11
38
11
29
11
26
11
19
Trenutno na programu