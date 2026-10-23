Prodaja novih automobila u EU ubrzala u septembru

Prodaja novih automobila u Evropskoj uniji ubrzala je u septembru kada je registrovana ukupno 971 hiljada novih automobila, za 9,3 odsto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Prodaju je najviše pogurala snažna potražnja za električnim modelima na baterije, pokazali su podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

U razdoblju od januara do septembra registrovano je ukupno 8,52 miliona novih automobila, što je 5,7 odsto više nego u istom razdoblju lani.

Među četiri najveća evropska tržišta, najveći rast prodaje u septembru zabilježila je Francuska, od 11,6 odsto. Slijede Španija i Italija s 10,2 odnosno 9,8 posto više registracija nego lani te Njemačka uz povećanje prodaje za devet odsto.

Najviše novih registracija odnosi se na hibridne električne automobile (ukupno 331 hiljada novih registracija u septembru), slijede baterijski električni automobili (290 hiljada novih registracija) te plag-in hibridi (102 hiljade vozila).

Prodaja novih benzinaca pala je za 23,4 odsto, na oko 169 hiljada vozila te prodaja dizelaša na oko 51 hiljadu novih registracija.