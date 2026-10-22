Logo

Zašto su kineski automobili jeftiniji: Japanci otkrili tajnu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 18:43

Komentari:

0
Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

Japanski stručnjaci rastavili su i detaljno analizirali kineski električni automobil BYD Atto 3 kako bi otkrili zbog čega je njegova proizvodnja toliko jeftinija od proizvodnje konkurentskih modela.

Naime, kineski proizvođači automobila posljednjih godina sve ozbiljnije konkurišu evropskim i japanskim kompanijama, prvenstveno zahvaljujući pristupačnijim cijenama svojih vozila.

Da bi otkrili u čemu je tajna, japanski stručnjaci detaljno su proučili električni model BYD Atto 3, a rezultati analize pokazali su da ključ nije samo u jeftinijoj radnoj snazi, već u načinu organizacije proizvodnje i smanjenju troškova.

Glavna prednost BYD-a leži u činjenici da većinu svojih glavnih komponenti proizvodi sam. To znači da kompanija ne zavisi od dugog lanca dobavljača, kao što je to obično slučaj s evropskim i japanskim proizvođačima, piše Reporteri.

Kod električnih automobila to je ključan element jer je baterija najskuplji dio vozila. Razvojem i proizvodnjom same baterije kompanija ima potpunu kontrolu nad cijenom, kvalitetom i tempom proizvodnje, prenosi Dnevnik.hr.

U čemu je tajna?

Tradicionalna automobilska industrija decenijama posluje preko široke mreže dobavljača - jedna kompanija proizvodi elektroniku, druga baterije, a treća dijelove za unutrašnjost i mehaničke dijelove. Svaka veza povećava logističke troškove, vrijeme isporuke i profitne marže.

Za razliku od ove šeme, BYD je centralizovao proces u svojim rukama, što mu omogućava brže donošenje odluka, lakše prilagođavanje proizvodnih linija i smanjenje troškova snabdijevanja.

Šta je iznenadilo japanske inženjere?

Tehničko rješenje koje je iznenadilo japanske inženjere jeste da BYD kombinuje nekoliko ključnih sistema u jednu pogonsku jedinicu, čime izbjegava mnogo zasebnih komponenti. Budući da su dijelovi integrisani, stvaraju jednostavniju strukturu vozila.

To rješenje znači manje dijelova, znatno manje komplikovanu montažu i niže troškove proizvodnje, što se direktno odražava na pristupačniju cijenu za krajnjeg kupca.

Za japanske proizvođače, istorijski poznate po efikasnosti i pouzdanosti, analiza služi kao jasan signal da se pravila igre na globalnom automobilskom tržištu brzo mijenjaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

Japanci

Tajna

Komentari (0)

Više iz rubrike

Рено враћа легендарни Гордини 8? Један услов кочи повратак култног модела

Auto-moto

Reno vraća legendarni Gordini 8? Jedan uslov koči povratak kultnog modela

2 d

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Auto-moto

U ovoj državi policija ne prašta prazan rezervoar na auto-putu

3 d

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Ovu naviku izbjegavajte dok je motor automobila hladan: Prvih nekoliko minuta je veoma važno

4 d

0
Маск је представио будућност: Нови Тесла лети и изводи салто

Auto-moto

Mask je predstavio budućnost: Novi Tesla leti i izvodi salto

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

07

Počeo evropski okršaj u Banjaluci: Borac protiv finskog KuPS

20

58

Konferencijska liga: Zeljković i Lahti prate utakmicu na Gradskom stadionu u Banjaluci

20

54

Tijelo ne prestaje odmah da se mijenja nakon smrti: Ljekar otkrio šta se dešava

20

51

Dronovi pogodili tanker: Državljanin BiH preživio, hrvatski pomorac nestao

20

38

Ove mobilne aplikacije vas stalno špijuniraju: Evo kako da se zaštitite

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima