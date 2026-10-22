Zašto su kineski automobili jeftiniji: Japanci otkrili tajnu

Autor:ATV redakcija
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Japanski stručnjaci rastavili su i detaljno analizirali kineski električni automobil BYD Atto 3 kako bi otkrili zbog čega je njegova proizvodnja toliko jeftinija od proizvodnje konkurentskih modela.
Naime, kineski proizvođači automobila posljednjih godina sve ozbiljnije konkurišu evropskim i japanskim kompanijama, prvenstveno zahvaljujući pristupačnijim cijenama svojih vozila.
Da bi otkrili u čemu je tajna, japanski stručnjaci detaljno su proučili električni model BYD Atto 3, a rezultati analize pokazali su da ključ nije samo u jeftinijoj radnoj snazi, već u načinu organizacije proizvodnje i smanjenju troškova.
Glavna prednost BYD-a leži u činjenici da većinu svojih glavnih komponenti proizvodi sam. To znači da kompanija ne zavisi od dugog lanca dobavljača, kao što je to obično slučaj s evropskim i japanskim proizvođačima, piše Reporteri.
Kod električnih automobila to je ključan element jer je baterija najskuplji dio vozila. Razvojem i proizvodnjom same baterije kompanija ima potpunu kontrolu nad cijenom, kvalitetom i tempom proizvodnje, prenosi Dnevnik.hr.
Tradicionalna automobilska industrija decenijama posluje preko široke mreže dobavljača - jedna kompanija proizvodi elektroniku, druga baterije, a treća dijelove za unutrašnjost i mehaničke dijelove. Svaka veza povećava logističke troškove, vrijeme isporuke i profitne marže.
Za razliku od ove šeme, BYD je centralizovao proces u svojim rukama, što mu omogućava brže donošenje odluka, lakše prilagođavanje proizvodnih linija i smanjenje troškova snabdijevanja.
Tehničko rješenje koje je iznenadilo japanske inženjere jeste da BYD kombinuje nekoliko ključnih sistema u jednu pogonsku jedinicu, čime izbjegava mnogo zasebnih komponenti. Budući da su dijelovi integrisani, stvaraju jednostavniju strukturu vozila.
To rješenje znači manje dijelova, znatno manje komplikovanu montažu i niže troškove proizvodnje, što se direktno odražava na pristupačniju cijenu za krajnjeg kupca.
Za japanske proizvođače, istorijski poznate po efikasnosti i pouzdanosti, analiza služi kao jasan signal da se pravila igre na globalnom automobilskom tržištu brzo mijenjaju.
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