Više od 100 radnika "Elektrokrajine" dobrovoljno darovalo krv

Više od 100 radnika "Elektrokrajine" odazvalo se danas u Banjaluci tradicionalnoj humanitarnoj akciji Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi ovog preduzeća, a očekuje se da bude prikupljeno oko 100 doza krvi.

Portparol "Elektrokrajine" Predrag Klincov izjavio je novinarima da se godišnje organizuju dvije akcije, ističući da se Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi ovog preduzeća odaziva i na hitne pozive Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

On je naveo da u akciji učestvuju svi članovi Aktiva preduzeća iz svih 10 terenskih jedinica, te da su je podržali i studenti iz Gacka, članovi Društva dobrovoljnih davalaca krvi "Gacko".

Klincov je istakao da je Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi "Elektrokrajine" jedan od najvećih aktiva među javnim preduzećima u Republici Srpskoj, koji kroz organizovane akcije i hitne pozive Zavoda godišnje daruje više od 250 doza krvi.

Dobrovoljno darivanje krvi ATV

On je rekao da Aktiv ima više od 280 članova, dodavši da svake godine pristupaju novi.

Dobrovoljni davalac krvi Miodrag Jokić naveo je da je danas 15. put dao krv i istakao značaj učešća u ovom plemenitom činu.

Milan Mišić iz Šipova, koji daje krv 20. put, rekao je da mu je drago da može pomoći na ovaj način.

Uroš Lekanić iz Čelinca šesti put daruje krv i ističe da je veoma značajno da ove akcije podrži što više mladih.

Lekanić je napomenuo da je, osim humanih razloga, zdravo periodično davati krv.

Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi "Elektrokrajine" osnovan je 1998. godine, prenosi Srna.