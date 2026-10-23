„HE na Drini“ u misiji očuvanja prirode: Nizom aktivnosti do veće ekološke svijesti

Autor:ATV redakcija
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„Hidroelektrane na Drini“ tokom ove godine realizovale su niz aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.
U saradnji sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Novo Goražde“ organizovana su predavanja iz oblasti zaštite životne sredine, čiji je cilj bio podizanje ekološke svijesti građana.
Takođe, tokom godine realizovana je obuka iz oblasti zaštite životne sredine za sve zaposlene u preduzeću.
Na ovaj način, pored proizvodnje električne energije, „Hidroelektrane na Drini“ sprovode i aktivnosti usmjerene na očuvanje ribljeg fonda i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine.
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