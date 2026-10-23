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„HE na Drini“ u misiji očuvanja prirode: Nizom aktivnosti do veće ekološke svijesti

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23.10.2026 11:19

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Foto: ATV

„Hidroelektrane na Drini“ tokom ove godine realizovale su niz aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

U saradnji sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Novo Goražde“ organizovana su predavanja iz oblasti zaštite životne sredine, čiji je cilj bio podizanje ekološke svijesti građana.

Takođe, tokom godine realizovana je obuka iz oblasti zaštite životne sredine za sve zaposlene u preduzeću.

Na ovaj način, pored proizvodnje električne energije, „Hidroelektrane na Drini“ sprovode i aktivnosti usmjerene na očuvanje ribljeg fonda i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine.

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HE na Drini

Višegrad

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