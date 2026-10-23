Laketa o krađi goriva u RiTE Gacko: Policija nije nadležna za interne kontrole

Načelnik PU Trebinje, Siniša Laketa rekao je da policija nastavlja sa svojim aktivnostima te je govorio o dokazivanju krađe goriva u RiTE Gacko, a što je otežano jer preduzeće nije prijavilo krađu, a policija nije nadležna za interne kontrole u bilo kom preduzeću.

„Mi iz Policijske uprave Trebinje imamo saradnju sa svima kada je riječ o podizanju bezbjednosti kao i sprečavanja izvršavanja krivičnih djela. Tako što se tiče RiTE Gacko, mi nemamo nikakvih problema u saradnji u tom smislu. Moramo jednu stvar da razdvojimo, a to su policija i policijska službena lica. Vršenje i otkrivanje tih krivičnih djela otkrivaju prikupljanjem operativnih saznanja, a koja traju jedan određeni period“, rekao je Siniša Laketa, načelnik PU Trebinje.

Laketa je podsjetio na aktivnosti policije od prije par godina kada su radili na operativnoj akciji „Dizel“ kada je priveden i uhapšen veliki broj lica, prilikom čega su podnijeti izvještaji Tužilaštvu, gdje je epilog završen bez adekvatnih presuda, kako on podsjeća.

„Što se tiče dokumentovanja krivičnih djela, ništa to nije što se dešava juče. Zastupljena su krivična djela otuđenje goriva. Međutim, ta lica koja mi zatičemo, zatičemo ih u većini slučajeva van RiTE Gacko, odnosno na putevima i putnim infrastrukturama gdje i policija djeluje. Unutar kruga RiTE Gacko ima svoje obezbjeđenje, ima svoj Pravilnik o sistematizaciji i ima svoje određene ingerencije gdje vrši kontrolu nad vozilima, licima i ostalim tim derivatima koje su im povjerili. Mi ćemo u narednom periodu i nastaviti. Teško je uvezivanje tih krivičnih djela“, navodi Laketa.

Prema njegovim riječima, teško je dokazati krađu u ovom slučaju s obzirom da policija nema prijavu od strane RiTE Gacko za krađu goriva.

„To je obično, naše identifikovanje, zaticanje, bez određene dokumentacije i onda hronološki utvrđivanje. Obično su to krivična djela koja završe sa izvještajem o počinjenom krivičnom djelu kao krivično djelo prikrivanja iz Krivičnog zakonika Republike Srpske ili kao krivično djelo utaja. U malim slučajevima je uspjelo da se dokumentuje kao krivično djelo krađa“, navodi Laketa.

RiTE Gacko, prema Laketinim riječima, kako je ponovo podsjetio, ima svoje vlastito obezbjeđenje te svoje pravilnike o sistematizaciji, a što im daje za odgovornost unutrašnji red unutar preduzeća.

„Policijska uprava i stanica Gacko kontinuirano provode, sprečavaju , dokumentuju i informišu javnost. Međutim, policija će i dalje nastaviti, ali je često problem neophodno sagledati iz korijena“, rekao je Laketa.

MUP Republike Srpske postupa u skladu sa svojom nadležnošću, a čime je jasno propisano djelovanje policijskih službenika, podsjeća Laketa.

„Policija nije nadležna da vrši interne kontrole u bilo kom preduzeću. Svako javno preduzeće je odgovorno i ima svoje nadležnosti, kao što MUP Republike Srpske ima svoje nadležnosti. Takođe, ima svoje organe uprave, svoje propise kontrole, mi isključivo provodimo predistražne i istražne radnje i sve što radimo, radimo pod nadzorom i kontrolom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju“, jasan je Laketa.

Laketa je naglasio da policija ne može raditi unutrašnje kontrole unutar preduzeća, npr. koliko se troši goriva i na koji način, ne mogu imati saznanja.

„Tu kontrolu koliko se može potrošiti goriva, ja stvarno to ne znam, niti ko od mojih saradnika to zna niti imamo mehanizme da to utvrdimo, odnosno da vidimo da li je potrošeno pet litara ili petsto litara, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nismo još ulazili u tu matematiku“, zaključio je Laketa.