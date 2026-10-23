Cijene nafte ponovo skočile

Brent je na putu da zabilježi treću uzastopnu sedmicu rasta, dok bi WTI mogao završiti sedmicu u minusu. Saudijski Aramko evakuisao je zaposlene iz Dahrana zbog intenziviranja sukoba, dok sukobi u blizini moreuza Bab el Mandeb povećavaju rizik za globalno snabdijevanje naftom.

Cijene nafte porasle su u petak zbog zabrinutosti da bi sukobi na Bliskom istoku mogli dodatno ugroziti snabdijevanje energentima, nakon napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju.

Cijena barela sjevernomorske nafte Brent porasla je za 0,5 odsto, na 113,75 dolara, dok je američka laka nafta WTI poskupjela za 0,7 odsto, na 100,13 dolara, prenosi Rojters.

Brent je na putu da zabilježi treću uzastopnu sedmicu rasta, dok bi WTI mogao završiti sedmicu u minusu, nakon dvije sedmice poskupljenja.

Napadi u Saudijskoj Arabiji povećali zabrinutost

Saudijski naftni gigant Aramko naredio je evakuaciju zaposlenih iz svog sjedišta u Dahranu, nakon intenziviranja sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Huta.

Sukobi u blizini moreuza Bab el Mandeb, jednog od ključnih pomorskih pravaca za transport nafte, dodatno povećavaju zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdijevanju.

Analitičari ING-a upozoravaju da bi dalje zaoštravanje sukoba u Persijskom zalivu moglo doprinijeti zadržavanju visokih cijena nafte.

Problemi sa proizvodnjom i u Libiji

Na tržište utiču i poremećaji u Libiji, đe je zatvaranje ventila na naftovodu koji povezuje nalazišta Hamada i Tahara sa lukom Zavija dovelo do smanjenja proizvodnje na oba naftna polja.

Prema ocjenama analitičara, dalja kretanja cijena zavisiće prije svega od trajanja sukoba i obima eventualnih prekida u snabdijevanju.

Nafta je prethodnog dana poskupjela za oko četiri odsto, dok je Brent dostigao najviši nivo u posljednjih pet mjeseci.