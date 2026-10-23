Ivana je kao samohrani roditelj usvojila bebu koja je rođena kao heroinski zavisnik

Ivana Ivić majka je troje dece, jednog biološkog, jednog usvojenog i jednog kao hranitelj. Usvojila je djevojčicu od 30 dana koja je od rođenja bila heroinski zavisnik.

"Ja sam samohrani roditelj i kao samohrani roditelj sam usvojila, moje srednje dijete, djevojčicu. Biološkog sina sam dobila mjesec dana prije 35. rođendana. Ja sam onako sve čekala da bude neko bolje vrijeme. Bila sam u braku još nekih osam mjeseci pošto smo imali različita razmišljanja o daljem načinu života nas dvoje smo se rastali i ja sam preuzela starateljstvo nad svojim djetetom", kaže Ivana.

Prema njenim riječima, vrijeme je polazilo dok je želja za majčinstvom i dalje postojala.

"Pokrenuta je kampanja za hraniteljstvo i ja sam riješila da probam da budem hranitelj. Prvi put kada sam probala da usvojim dijete tada još nisam bila ni u braku. Oduvijek sam govorila da želim da usvojim dijete. Od malih nogu sam govorila da želim da usvojim dijete", kaže Ivana.

Prije 15 godina nije opcija da samohrani roditelj usvoji dijete nije postojala.

Dolazak male Sare

"Vrlo brzo, u moj dom je došla jedna djevojčica 30 dana stara, koju smo moj sin i moja mama izveli iz porodilišta. Kada smo došli prvo po nju bili su iznenađeni sa svim što smo donijeli, ta ljubav koja se javljala iz nas i ta želja. Ja svu djecu jako volim, ja sam inače po struci babica i nemam razliku u ljubavi između djece. Prosto sam presrećan što sam bila jako uporna.

Malena Sara koju je Ivana usvojila bila je čak 30 dana u porodilištu jer je kako kaže Sarina majka bila dugogodišnji heroinski zavisnik, dok je mala Sara pokazivala znake apstinencionalnog sindroma.

"Otprilike dobrih 70 do 80 posto djece heroinskih zavisnika prolaze kroz tu priču, što je droga nekvalitetnija ona lakše prolazi kroz posteljicu, najčešće sva djeca koja se usvajaju potiču iz jedne ne sređene porodice, iz porodice gdje nema kulture življenja gdje nema kulture zdravlja. Najčešće je kombinacija alkoholizma i narkomanije i sva ta djeca kada se rode su djeca sa maltene posebnim potrebama jer vi tek kroz njihov razvoj možete da vidite da li je došlo do posljedice i ako je došlo do posljedice koliko je to", napominje Ivana.

Ivanin stariji sin bio je oduševljen malom Sarom, kao i svi ljudi u okruženju.

Izazov u odgajanju

"Ja sam moju djecu učila da ja njim budem mama, čak sam i za neke Sarine drugarice mama Ivana. Vidjela je sliku moju u drugom stanju i pitala me, mama da li sam ja u tvom stomaku, ja sam rekla ne ljubavi to je bata. Ja sam tad iskoristila priliku da joj kažem da je nisam rodila jer ona to nije shvatila. Ono je što je najveći izazov u odgajanju te djece je da toj djeci nekako pokušate da objasnite zašto je došlo do toga", navodi Ivana.

U trenutku kad je trebalo da Sari reći da joj ona nije majka, Ivani je kako kaže, srce puklo.