Odobreno 27 lokacija: Poznato gdje će građani Srbije glasati u BiH

Generalni konzulat Srbije u Banjaluci obavještava državljane Republike Srbije da će se izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održati 25. oktobra 2026. godine.

Zainteresovani građani koji su podneli zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak i/ili zahtjev za glasanje u inostranstvu, mogu sami da provjere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i na kom biračkom mjestu mogu da glasaju preko internet stranice: https://upit.birackispisak.gov.rs

Izbori se održavaju u periodu od 07.00 do 20.00 časova i potrebno je da prilikom glasanja građani imaju uz sebe važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije u kome je upisano prebivalište u Republici Srbiji.

Ovim putem Generalni konzulat Republike Srbije poziva građane sa pravom glasa, a koji su se prijavili za glasanje u BiH - Republici Srpskoj, da u nedelju u što većem broju izađu na izbore i ostvare svoje biračko pravo na ukupno 28 biračkih mesta u Bosni i Hercegovini.

Ambasada Republike Srbije Sarajevo

Obala Maka Dizdara 3A, 71000 Sarajevo

Biračko mjesto br. 10;

Generalni konzulat Republike Srbije Banjaluka

Vojvode Radomira Putnika 2, 78000 Banjaluka

Biračko mjesto br. 11;

(birači sa početnim slovom prezimena od A do Z)

Poslovna zgrada M:tel Banjaluka

Vuka Karadžića br. 2–L3, ulazni hol prostorije, 78000 Banjaluka

Biračko mjesto br. 12 ;

(Birači sa početnim slovom prezimena od I do M)

M:tel TKC Banjaluka

Dr Mladena Stojanovića 8, 78000 Banjaluka

Biračko mjesto br. 13;

(Birači sa početnim slovom prezimena od N do Š)

Generalni konzulat Republike Srbije Mostar

Konak 5, 88000 Mostar

Biračko mjesto br. 14;

Konzularna kancelarija Generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru sa sjedištem u Drvaru

Titova bb, 80260 Drvar

Biračko mjesto br. 15;

Konzularna kancelarija Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci sa sjedištem u Trebinju

Njegoševa 4, 89101 Trebinje

Biračko mjesto br. 16;

Branjevo bb, 75412 Branjevo

Biračko mesto br. 17;

Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina

Vojvode Stepe 4, 76300 Bijeljina

Biračko mjesto br. 18 ;

(Birači sa početnim slovom prezimena od A do K)

Biračko mjesto br. 19;

(Birači sa početnim slovom prezimena od L do Š)

Srednjoškolski centar Bratunac

Petra Kočića bb, 75420 Bratunac

Biračko mjesto br. 20;

Srednjoškolski centar "Ivo Andrić" Višegrad

Kralja Petra I Karađorđevića 16, 73240 Višegrad

Biračko mjesto br. 21;

Centar za obrazovanje i kulturu Doboj

Kneza Lazara 6, 74000 Doboj

Biračko mjesto br. 22;

Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik

Svetog Save 71A, 75400 Zvornik

Biračko mjesto br. 23;

Osnovna škola "Sveti Sava" Lopare

Školska bb, 75240 Lopare

Biračko mjesto br. 24;

Osnovna škola "Desanka Maksimović" Prijedor

Branislava Nušića 7, 79101 Prijedor

Biračko mjesto br. 25;

Srednjoškolski centar "Rudo"

Cara Dušana 35, 73260 Rudo

Biračko mjesto br. 26;

Srednjoškolski centar "Mrkonjić Grad"

Sime Šolaje bb, 70260 Mrkonjić Grad

Biračko mjesto br. 27;

Osnovna škola "Srbija" Pale

Dobrovoljnih davalaca krvi 22, 71420 Pale

Biračko mjesto br. 28;

Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vlasenica

9. januara 3, 75440 Vlasenica

Biračko mjesto br. 29;

Osnovna škola "Sokolac"

Omladinska 2, 71350 Sokolac

Biračko mjesto br. 30;

Osnovna škola "Sveti Sava" Foča

Nemanjina bb, 73300 Foča

Biračko mjesto br. 31;

Srednjoškolski centar "27. januar" Rogatica

Srpske sloge bb, 73220 Rogatica

Biračko mjesto br. 32;

JP "SKC" Modriča

Trg Milana Jelića 4, 74480 Modriča

Biračko mjesto br. 33;

Kulturni centar Gradiška

Mladena Stojanovića 1, 78400 Gradiška

Biračko mjesto br. 34;

Centar za kulturu "Filip Višnjić" Ugljevik

Karađorđeva 3, 76330 Ugljevik

Biračko mjesto br. 35;

Srpska kuća Brčko

Dobrice Cesarića bb, 76100 Brčko

Biračko mjesto br. 36;

Osnovna škola "Vuk Karadžić" - Područna škola Novo Goražde

Dositeja Obradovića 1, 73110 Novo Goražde

Biračko mesto br. 37.