Odobreno 27 lokacija: Poznato gdje će građani Srbije glasati u BiH

Autor:ATV redakcija
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Generalni konzulat Srbije u Banjaluci obavještava državljane Republike Srbije da će se izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održati 25. oktobra 2026. godine.
Zainteresovani građani koji su podneli zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak i/ili zahtjev za glasanje u inostranstvu, mogu sami da provjere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i na kom biračkom mjestu mogu da glasaju preko internet stranice: https://upit.birackispisak.gov.rs
Izbori se održavaju u periodu od 07.00 do 20.00 časova i potrebno je da prilikom glasanja građani imaju uz sebe važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije u kome je upisano prebivalište u Republici Srbiji.
Ovim putem Generalni konzulat Republike Srbije poziva građane sa pravom glasa, a koji su se prijavili za glasanje u BiH - Republici Srpskoj, da u nedelju u što većem broju izađu na izbore i ostvare svoje biračko pravo na ukupno 28 biračkih mesta u Bosni i Hercegovini.
Ambasada Republike Srbije Sarajevo
Obala Maka Dizdara 3A, 71000 Sarajevo
Biračko mjesto br. 10;
Generalni konzulat Republike Srbije Banjaluka
Vojvode Radomira Putnika 2, 78000 Banjaluka
Biračko mjesto br. 11;
(birači sa početnim slovom prezimena od A do Z)
Poslovna zgrada M:tel Banjaluka
Vuka Karadžića br. 2–L3, ulazni hol prostorije, 78000 Banjaluka
Biračko mjesto br. 12 ;
(Birači sa početnim slovom prezimena od I do M)
M:tel TKC Banjaluka
Dr Mladena Stojanovića 8, 78000 Banjaluka
Biračko mjesto br. 13;
(Birači sa početnim slovom prezimena od N do Š)
Generalni konzulat Republike Srbije Mostar
Konak 5, 88000 Mostar
Biračko mjesto br. 14;
Konzularna kancelarija Generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru sa sjedištem u Drvaru
Titova bb, 80260 Drvar
Biračko mjesto br. 15;
Konzularna kancelarija Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci sa sjedištem u Trebinju
Njegoševa 4, 89101 Trebinje
Biračko mjesto br. 16;
Branjevo bb, 75412 Branjevo
Biračko mesto br. 17;
Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina
Vojvode Stepe 4, 76300 Bijeljina
Biračko mjesto br. 18 ;
(Birači sa početnim slovom prezimena od A do K)
Biračko mjesto br. 19;
(Birači sa početnim slovom prezimena od L do Š)
Srednjoškolski centar Bratunac
Petra Kočića bb, 75420 Bratunac
Biračko mjesto br. 20;
Srednjoškolski centar "Ivo Andrić" Višegrad
Kralja Petra I Karađorđevića 16, 73240 Višegrad
Biračko mjesto br. 21;
Centar za obrazovanje i kulturu Doboj
Kneza Lazara 6, 74000 Doboj
Biračko mjesto br. 22;
Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik
Svetog Save 71A, 75400 Zvornik
Biračko mjesto br. 23;
Osnovna škola "Sveti Sava" Lopare
Školska bb, 75240 Lopare
Biračko mjesto br. 24;
Osnovna škola "Desanka Maksimović" Prijedor
Branislava Nušića 7, 79101 Prijedor
Biračko mjesto br. 25;
Srednjoškolski centar "Rudo"
Cara Dušana 35, 73260 Rudo
Biračko mjesto br. 26;
Srednjoškolski centar "Mrkonjić Grad"
Sime Šolaje bb, 70260 Mrkonjić Grad
Biračko mjesto br. 27;
Osnovna škola "Srbija" Pale
Dobrovoljnih davalaca krvi 22, 71420 Pale
Biračko mjesto br. 28;
Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vlasenica
9. januara 3, 75440 Vlasenica
Biračko mjesto br. 29;
Osnovna škola "Sokolac"
Omladinska 2, 71350 Sokolac
Biračko mjesto br. 30;
Osnovna škola "Sveti Sava" Foča
Nemanjina bb, 73300 Foča
Biračko mjesto br. 31;
Srednjoškolski centar "27. januar" Rogatica
Srpske sloge bb, 73220 Rogatica
Biračko mjesto br. 32;
JP "SKC" Modriča
Trg Milana Jelića 4, 74480 Modriča
Biračko mjesto br. 33;
Kulturni centar Gradiška
Mladena Stojanovića 1, 78400 Gradiška
Biračko mjesto br. 34;
Centar za kulturu "Filip Višnjić" Ugljevik
Karađorđeva 3, 76330 Ugljevik
Biračko mjesto br. 35;
Srpska kuća Brčko
Dobrice Cesarića bb, 76100 Brčko
Biračko mjesto br. 36;
Osnovna škola "Vuk Karadžić" - Područna škola Novo Goražde
Dositeja Obradovića 1, 73110 Novo Goražde
Biračko mesto br. 37.
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