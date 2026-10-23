Inspektori kreću u veliku kontrolu svih stanica za tehnički pregled: Kazne do 15.000 KM

Federalni saobraćajni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), zajedno sa kantonalnim saobraćajnim inspekcijama, sprovodi zajedničke nadzore nad radom stanica za tehnički pregled vozila. U narednom periodu kontrole će obuhvatiti sve stanice koje imaju odobrenje za rad u Federaciji BiH, saopšteno je iz FUZIP-a.

Akcija je dogovorena na sastanku u sjedištu FUZIP-a, na kojem su učestvovali glavni federalni i glavni kantonalni saobraćajni inspektori, inspektori za drumski saobraćaj Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te predstavnici Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija. Na sastanku su utvrđeni prioriteti nadzora i dogovoreno zajedničko djelovanje na terenu, kako bi se ujednačila inspekcijska praksa i osigurao zakonit rad stanica.

Šta će inspektori provjeravati

Inspektori će provjeravati da li su rukovodioci i kontrolori tehničkog pregleda zaista prisutni i da li obavljaju posao, te da li stanice ispunjavaju propisane kadrovske uslove. Kontrolisaće i da li se propisane kontrolne radnje zaista sprovode i odgovaraju li evidentirani rezultati obavljenim pregledima.

Pod lupom će biti i pravilnost i potpunost evidencija o tehničkim pregledima, posjedovanje propisane opreme i uređaja za utvrđivanje ispravnosti vozila, te poštovanje rokova za ispitivanje i baždarenje obaveznih mjernih uređaja.

Kazne do 15.000 KM

Za nepoštovanje propisa o radu stanica za tehnički pregled, Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH predviđa novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravno lice i od 500 do 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Iz FUZIP-a navode da će inspektori u slučaju utvrđenih nepravilnosti preduzimati zakonom propisane mjere.

Zajedničkim nadzorima, kako ističu, žele da doprinesu pouzdanosti tehničkih pregleda, blagovremenom otkrivanju neispravnih vozila i većoj bezbjednosti u saobraćaju.