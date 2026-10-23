Vlasnik Leda zatvara još jednu fabriku: Nakon BiH, bez posla ostaje 150 radnika u Hrvatskoj

Britanska prehrambena grupacija „Nomad fuds“ (Nomad Foods), vlasnik poznatog brenda „Ledo“, odlučila je da zatvori fabriku „Irida“ u hrvatskom gradu Daruvaru, čime će bez posla ostati oko 150 radnika. Riječ je o još jednom gašenju proizvodnog pogona u regionu, nakon što je ista grupacija krajem 2023. godine obustavila proizvodnju „Leda“ u Čitluku, u Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama iz Hrvatske, fabrika „Irida“ trebalo bi da prestane sa radom do kraja 2026. godine. Pogon je specijalizovan za završnu obradu i pakovanje smrznute ribe i morskih plodova, a odluka o njegovom zatvaranju donesena je u okviru reorganizacije poslovanja međunarodne grupacije.

Iz kompanije su naveli da su razmatrane različite mogućnosti za nastavak poslovanja, ali da nije pronađeno dugoročno održivo rješenje. Odluka predstavlja težak udarac za Daruvar, gdje je „Irida“ jedan od prepoznatljivih industrijskih poslodavaca.

Fabrika poslovala pozitivno, ali ipak ide u zatvaranje

Posebno je zanimljivo to što „Irida“, prema dostupnim finansijskim podacima, nije završila prošlu godinu sa gubitkom. Kompanija je u 2025. godini ostvarila oko 3,95 miliona evra prihoda i približno 48.800 evra neto dobiti.

Ipak, pozitivno poslovanje samo po sebi nije bilo dovoljno da obezbijedi nastavak proizvodnje. Odluka o zatvaranju uklapa se u širu strategiju „Nomad fudsa“, koji nastoji da poveća produktivnost, smanji troškove i optimizuje svoju proizvodnu mrežu širom Evrope.

Grupacija sprovodi program povećanja efikasnosti kojim su za period od 2026. do 2028. godine planirane uštede od oko 200 miliona evra. Takvi procesi često podrazumijevaju koncentraciju proizvodnje u većim pogonima, modernizaciju pojedinih fabrika i zatvaranje kapaciteta za koje kompanije procijene da dugoročno nisu dovoljno konkurentni.

Prije tri godine ugašena proizvodnja u Čitluku

Najnovija odluka posebno je zanimljiva iz perspektive Bosne i Hercegovine jer je „Ledo“ već prošao kroz sličan proces u našoj zemlji. Naime, kompanija je 1. decembra 2023. godine zatvorila proizvodni pogon u Čitluku, nakon približno 23 godine rada. Tada su bez posla ostala 52 radnika.

Odluka je predstavljala značajnu promjenu za „Ledo“ u BiH, koji je godinama imao vlastite proizvodne kapacitete u Hercegovini. Ipak, zatvaranje fabrike nije značilo i odlazak brenda „Ledo“ sa tržišta Bosne i Hercegovine.

Kompanija je nastavila prodaju i distribuciju svojih proizvoda, ali bez dotadašnje proizvodnje u Čitluku. Sada se sličan proces odvija u Hrvatskoj, gdje se zatvara pogon u Daruvaru, dok ostali dijelovi poslovanja grupacije nastavljaju sa radom.

Kupili regionalno poslovanje za 615 miliona evra

Podsjetimo, „Nomad fuds“ je 2021. godine preuzeo poslovanje sa smrznutom hranom tadašnje „Fortenova grupe“, u transakciji vrijednoj približno 615 miliona evra. Preuzimanjem su pod kontrolu britanske grupacije došli poznati regionalni brendovi, među kojima su „Ledo“ u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te „Frikom“ u Srbiji.

Bila je to jedna od značajnijih akvizicija u prehrambenoj industriji jugoistočne Evrope. „Nomad fuds“ je time dodatno proširio svoje prisustvo na evropskom tržištu smrznute hrane, gdje već posluje sa nizom poznatih brendova.

Međutim, nekoliko godina nakon preuzimanja postalo je jasno da novi vlasnik sprovodi promjene u organizaciji proizvodnje. Zatvaranje pogona u Čitluku, a sada i Daruvaru, pokazuje da dio ranije proizvodne mreže više nema mjesto u dugoročnim planovima grupacije. To, međutim, ne znači da kompanija odustaje od regionalnog tržišta.

Istovremeno ulažu u druge pogone

Dok se pojedine fabrike zatvaraju, „Nomad fuds“ nastavlja da ulaže u modernizaciju drugih proizvodnih kapaciteta. Jedan od primjera je „Ledo“ u Zagrebu, gdje je ranije najavljeno ulaganje od 4,2 miliona evra u novu proizvodnu liniju za sladolede „King“.

Takva ulaganja ukazuju na strategiju koncentracije proizvodnje u pogonima koji mogu da ostvare veći obim, višu produktivnost i niže troškove po jedinici proizvoda. Za velike međunarodne prehrambene grupacije to je važan dio prilagođavanja tržištu na kojem rastu troškovi energije, rada, transporta i sirovina.

S druge strane, za lokalne zajednice posljedice takvih odluka mogu biti veoma ozbiljne, posebno kada se zatvaraju fabrike koje su decenijama bile važni poslodavci.

(Biznisinfo.ba)