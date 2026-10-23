Umro Boris Kolar, jedan od kreatora "Profesora Baltazara"

Boris Kolar, reditelj, animator, crtač, scenarista, scenograf i jedan od ključnih autora "Profesora Baltazara", preminuo je 21. oktobra, u Zagrebu u 94. godini.

Krasila ga je crtačka virtuoznost, inventivnost i hrabrost umjetničkog istraživanja.

Od njegovih filmova treba istaći "Bumerang" (1962.) i "Vau-vau" (1964.), koja su prepoznata i nagrađivana na međunarodnim festivalima.

Naravno, tu je i legendarni "Profesor Baltazar", kojeg je stvorio sa drugim velikim autorima Zagrebačke škole. Sam Kolar je tako oblikovao svijet problemi rješavaju znanjem i maštom, a različitosti prihvaćaju s razumijevanjem i dobrotom.

Kolar je pripadao naraštaju umjetničkih vizionara kojem su tadašnjem jugoslovenskom animiranom filmu obezbjedili mjesto u svjetskoj kinematografiji.

Boris je 2024. godine nagrađen priznanjem Zlatni Oktavijan za životno djelo, prenosi 24sata.