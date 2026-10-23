Logo

Umro Boris Kolar, jedan od kreatora "Profesora Baltazara"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
23.10.2026 08:38

Komentari:

0
Ружа
Foto: pexels/Karin S

Boris Kolar, reditelj, animator, crtač, scenarista, scenograf i jedan od ključnih autora "Profesora Baltazara", preminuo je 21. oktobra, u Zagrebu u 94. godini.

Krasila ga je crtačka virtuoznost, inventivnost i hrabrost umjetničkog istraživanja.

Od njegovih filmova treba istaći "Bumerang" (1962.) i "Vau-vau" (1964.), koja su prepoznata i nagrađivana na međunarodnim festivalima.

Naravno, tu je i legendarni "Profesor Baltazar", kojeg je stvorio sa drugim velikim autorima Zagrebačke škole. Sam Kolar je tako oblikovao svijet problemi rješavaju znanjem i maštom, a različitosti prihvaćaju s razumijevanjem i dobrotom.

Kolar je pripadao naraštaju umjetničkih vizionara kojem su tadašnjem jugoslovenskom animiranom filmu obezbjedili mjesto u svjetskoj kinematografiji.

Boris je 2024. godine nagrađen priznanjem Zlatni Oktavijan za životno djelo, prenosi 24sata.

Podijeli:

Tagovi :

Baltazar

preminuo muškarac

Komentari (0)

Pročitajte više

Умро Хајрон Ендруз

Ostali sportovi

Umro Hajron Endruz

6 d

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Svijet

Putnici čuli prasak i vriske u vozu: Dječaka spržila struja

1 sedm

0
Рок музичар Горан Баре

Scena

Danas sahrana Gorana Bareta

1 sedm

0
Џејмс Макавој јесте шкотски глумац. Глумачку каријеру започео је 1995. улогом у филму The Near Room након чега је углавном наступао на телевизији све до средине 2000-их. Најзначајније улоге на телевизији Макавој је остварио у серијама State of Play, Shameless и Деца Дине Френка Херберта

Scena

"Zamalo sam umro": Glumac otkrio da je jedva preživio rutinski zahvat

1 sedm

0

Više iz rubrike

Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци

Region

Krvava drama na pijaci: Izbola ga u grudi, a razlog je sve šokirao

12 h

0
Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство

Region

Trotineti jure i do 70 kilometara na čas: Policija upozorava

15 h

1
Катанац врата капија

Region

Bez posla ostaje 150 radnika: Kompanija koja je kupila Ledo zatvara fabriku

18 h

0
УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра

Region

UEFA kaznila FK "Hajduk" sa 96.000 evra

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

"Volvo" otpušta 2.500 radnika

11

45

Bilećanin podizao novac od prevara, pa ”zaradio” optužnicu

11

44

Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

11

42

Rat se nastavlja do potpisivanja novog nuklearnog sporazuma

11

38

Božović i Kaluđerović: Vrijeme je da trobojka dobije mjesto koje zaslužuje u Crnoj Gori

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima