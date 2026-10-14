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Danas sahrana Gorana Bareta

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14.10.2026 13:42

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Рок музичар Горан Баре
Foto: Screenshot/Youtube

Legendarni hrvatski roker i frontmen grupe "Majke", Goran Bare, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini, danas će biti ispraćen na vječni počinak.

Sahrana se održava danas, 14. oktobra, u 13 časova na Gradskom groblju u Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i započeo svoju muzičku karijeru.

Među prvima je stigla ožalošćena porodica - majka, otac i sin Miran, koji nije mogao da zadrži suze.

Porodica donijela ogroman vijenac

Najbliži članovi porodice donijeli su vijenac od crvenih gerbera i bijelih ruža, na kome je napisana oproštajna poruka.

"Posljednji pozdrav dragom Goranu od mame, tate i sina Mirana", piše na vijencu.

Podsjetimo, Goran Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i osnivač grupe "Majke", preminuo je u 62. godini.

Rani život i muzički počeci

​Goran Bare rođen je 16. avgusta 1965. godine u Vinkovcima, u radničkoj porodici. Svoju prvu grupu, "Duo debili", osnovao je s prijateljem Marinom Pokrovcem 1980. godine. Krajem 1984. godine osniva grupu "Majke".

Grupa "Majke" 1990. godine izdaje svoj prvi album "Razum i bezumlje".

Tokom 1991. godine izdaje samostalni projekat pod pseudonimom Hali Gali Halid, spajajući garažni rok i narodnu muziku.

Uspjesi devedesetih

Nastavlja rad s novom postavom Majki i izdaje albume Razdor (1993.), Milost (1994.), Vrijeme je da se krene (1996.) i Put do srca sunca (1998.).

​Goran Bare & Plaćenici

Početkom 2000-ih pokreće samostalnu karijeru uz prateći sastav "Plaćenici", objavivši album Izgubljen i nađen (2001.), s kojeg se istakao hit "Put ka sreći".

​Nakon pauze ponovno okuplja "Majke", a 2011. godine objavljuju uspešan album "Teške boje", koji je osvojio šest nagrada Porin. Godine 2018. izdaju studijski album "Nuspojave".

(Telegraf)

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Goran Bare

sahrana

Pjevač

Umro Goran Bare

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