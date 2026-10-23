Rat se nastavlja do potpisivanja novog nuklearnog sporazuma

SAD će nastaviti rat sa Iranom sve dok se ne postigne smislen sporazum o iranskom nuklearnom programu, izjavio je američki ambasador u UN Majkl Volc za list "Fajnenšel tajms".

On je rekao da američki predsjednik Donald Tramp i Ratna mornarica SAD mogu da održavaju blokadu iranskih luka u bliskoj budućnosti i da će Trampova administracija pojačavati ekonomski pritisak na Iran sankcijama sve dok se postigne sporazum u vezi sa obogaćivanjem uranijuma u Islamskoj Republici.

Prema njegovim riječima, Vašington želi da eliminiše postojeće zalihe visokoobogaćenog nuklearnog materijala.

Volc je naglasio da bi na smisleno rješenje za sukob moglo da se čeka još godinu dana, mada je izrazio nadu da će iranske vlasti razumno sjesti za pregovarački sto ranije, prenosi Srna.