Jak zemljotres pogodio Siciliju

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres magnitude 3,9 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. oktobra 2026 u 10.02 časova, na području Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.7637 i dužine 14.1323, nedaleko od Sicilije. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 24,9 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.