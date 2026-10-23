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Jak zemljotres pogodio Siciliju

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23.10.2026 10:57

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земљотрес пукотине напукао зид
Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres magnitude 3,9 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. oktobra 2026 u 10.02 časova, na području Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.7637 i dužine 14.1323, nedaleko od Sicilije.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 24,9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

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Zemljotres

Sicilija

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